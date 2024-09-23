Харрисон Форд вызвал беспокойство фанатов на выставке Disney

Харрисон Форд вызвал беспокойство поклонников после появления на выставке Disney D23 Expo в августе, где 82-летний актер получил награду Disney Legend, пишет Daily Mail. Публика заметила, что артисту было трудно расписаться рядом с отпечатками рук.

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«Поздравляю его, но мне больно видеть его таким хрупким», — написал в соцсетях один и поклонников.

Принимая награду 11 августа, Форд выразил искреннюю благодарность поклонникам.

Ранее Форд на фестивале Comic-Con в Сан-Диего рассказал, что согласился на роль в киновселенной Marvel ради денег. Артист воплотит на экране Таддеуса Росса, известного как Красный Халк, сразу в двух кинокомиксах — «Первый мститель: О дивный новый мир» и «Громовержцы».

Артист подчеркнул, что не «хотел унизить» фильм и прекрасно провел время на съемках. Актер заменил в киновселенной Уильяма Херта, который играл Росса с 2008 по 2021 год. Несколько лет назад тот умер от рака. Именно Таддеус Росс руководил научным центром, где испытывали гамма-бомбу, превратившую Брюса Беннера в зеленого гиганта Халка.

В августе шляпа персонажа известной киноэпопеи Индианы Джонса была продана за $630 тысяч (56 млн рублей) на аукционе в Лос-Анджелесе. Аксессуар носил Харрисон Форд, исполнявший эту роль в фильме 1984 года «Индиана Джонс и храм судьбы».