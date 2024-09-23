Зендея рассказала, что переносит популярность с трудом

Актриса Зендея, известная по роли в фильме «Дюна», рассказала, что переносит популярность с трудом, пишет Deadline. По ее словам, она иногда сомневается в своем призвании. Как призналась Зендея, она хочет, чтобы в ней в первую очередь видели личность, а не знаменитость.

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«Я часто чувствую, что не создана для этой части моей карьеры. Я люблю свою работу, и мне нравится быть на съемочной площадке, но слава пугает. Я хотела бы быть просто человеком», — сказала она.

Зендея призналась, что в детстве была застенчивой. Она подчеркнула, что согласилась быть моделью, так как в этой индустрии может «притворяться». Эта работа для актрисы словно броня, поделилась она.

Российская певица Zivert ранее рассказала, что ритм работы не давал времени найти у себя какую-либо звездную болезнь. Как отметила артистка, ей сложно было понять, когда пришла известность, потому что все время трудилась над творчеством. По словам певицы, сейчас она вышла на этап «заземления».

Певец Сосо Павлиашвили в свою очередь заявил, что звездная болезнь — это удел недолюбленных и закомплексованных людей. Он предполагает, что именно это может помогать им находиться на виду.