Мало кто знает, что роль Железного человека в киновселенной Marvel изначально могла достаться Тому Крузу.

На ранних этапах создания фильма ему предложили сыграть Тони Старка, но Круз отказался, посчитав персонажа слишком скучным. Этот выбор оказался судьбоносным для Роберта Дауни-младшего, который, получив роль, не просто сделал ее культовой, но и превратился в одного из самых высокооплачиваемых актеров в истории Голливуда.

Актеры, которых зрители невзлюбили за их культовые роли

Дауни принес персонажу глубину, которую сложно было предсказать на начальном этапе. Его харизма и способность смешивать юмор с драмой сделали Тони Старка многогранным и любимым миллионами поклонников по всему миру. В итоге Роберт не только воплотил героя на экране, но и во многом определил успех всей киновселенной Marvel, которая без его участия могла выглядеть совсем иначе.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.