Дмитрий Певцов отказался считать трагическим фильм «9 секунд»

Актер Дмитрий Певцов рассказал про фильм «9 секунд», в котором исполнил одну из ролей. Он отказался считать картину трагической и призвал сходить и посмотреть ее.

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Премьера фильма прошла в кинотеатре Каро 11 Октябрь. На мероприятии присутствовал корреспондент сайта «Страсти».

«У меня не актерская работа, а человеческая. Сходите, посмотрите и поймете сами. Картина не трагическая, она светлая. История одного молодого парня – это история всей нашей страны. Как мы живем и почему такие люди именно в нашей стране рождаются. Как этот молодой парень, который не раздумывая отдал жизнь, чтобы спасти товарищей», - поделился мнением Певцов.

На премьере актер был с женой – Ольгой Дроздовой.

Ранее Певцов объяснил, почему супруга ушла из театра «Современник». Он заявил, что там актриса была не нужна.