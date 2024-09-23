Развод с Аффлеком, алкоголь, небинарная дочь: как живет актриса Дженнифер Лопес

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес начала злоупотреблять алкоголем на фоне развода с Беном Аффлеком и расследования по делу ее экс-бойфренда рэпера P. Diddy, которого арестовали по обвинению в насилии и торговле людьми. Как живет Лопес, с какими скандалами она связана?

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Что известно о разводе Лопес и Аффлека

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес познакомились в 2001 году на съемках комедии «Джильи», где они играли пару гангстеров. В 2002 году они объявили о помолвке, но осенью 2003-го, за день до свадьбы, расстались. Весной 2022 года, спустя 20 лет после разрыва отношений, они вновь начали встречаться. 17 июля 2022 года стало известно, что Лопес и Аффлек сыграли тайную свадьбу в Лас-Вегасе. Джей Ло взяла фамилию мужа и стала Дженнифер Аффлек.

Однако семейное счастье продлилось недолго — 20 августа (в годовщину свадьбы) Лопес подала на развод с Аффлеком. Источники Variety и People также подтвердили эту информацию. Причем рассталась пара еще 26 апреля.

Уже 1 августа издание Daily Mail сообщило, что Лопес и Аффлек подготовили документы для развода. В окружении Лопес рассказывали, что она и Аффлек намеренно устраивали «демонстративные выпады в адрес друг друга». Например, актер прямо в день рождения Лопес купил себе «холостяцкую берлогу».

«Дженнифер сказала, что устала от унижений со стороны Бена и специально ждала до круглой даты, потому что хотела его уколоть. Но его это не задело. Он давно поставил крест на их браке, и в глубине души она это знает», — сообщил источник из окружения певицы.

При этом 15 сентября стало известно, что пара появилась на публике. Источники Page Six рассказали, что Лопес и Аффлек находились в ресторане и «держались за руки и целовались», а их дети от предыдущих браков сидели за соседним столиком. По данным других журналистов, после встречи с супругом Лопес сидела в машине и вытираласлезы.

Как Лопес переживает расставание с Аффлеком

Издание Radar со ссылкой на источник написало, что Джей Ло обзавелась вредной привычкой на фоне развода Аффлеком. По словам собеседника портала, артистка пристрастилась к алкоголю.

«[Она] неспособна справиться с суровой реальностью этого развода без какого-либо тонизирующего средства. Раньше она пила только в компании, но сейчас это часть ее повседневной жизни, и коктейли, которые она смешивает, по-видимому, смертельно крепки», — сказал он.

Также сообщалось, что Лопес столкнулась с приступами гнева и паническими атаками из-за разрыва с супругом.

Как Лопес причастна к делу P. Diddy

В сентябре стало известно, что музыкант и продюсер Шон Комбс, известный под псевдонимом P.Diddy, был арестован по обвинению в насилии и торговле людьми. По словам прокуроров, P. Diddy использовал свою бизнес-империю, в том числе звукозаписывающий лейбл Bad Boy Entertainment, для перевозки женщин, а также мужчин, работающих в секс-индустрии, через границы штатов для участия в сексуальных представлениях под названием Freak Offs.

Таблоид Daily Mail на этом фоне вспомнил, что, когда Джей Ло встречалась с P. Diddy в 1999 году, рэпер стал фигурантом другого громкого скандала. Пара тогда попала в перестрелку в ночном клубе в Нью-Йорке, в результате которой пострадали три человека. Лопес и Комбс скрылись с места происшествия, но позже их остановила полиция. Правоохранители обнаружили в их машине пистолет, из-за чего звезды оказались под арестом.

«Команда Дженнифер Лопес находится в состоянии повышенной готовности — они ожидают драмы из-за того, что многие начали вспоминать дело о стрельбе. На этой неделе состоялись переговоры, на которых обсуждалось, как Дженнифер нужно будет отреагировать, если в связи с текущим расследованием всплывет эта история. Она была на месте преступления, и теперь многие люди в индустрии смотрят на нее с подозрением», — сообщил источник Daily Mail.

Сообщается, что развод с Аффлеком может быть связан с прошлым Джей Ло и ее отношениями с Комбсом.

Какое скандальное заявление Лопес сделала о дочери

В 2022 году Лопес заявила, что ее на тот момент 14-летяя дочь Эмма Энтони не считает себя мужчиной или женщиной и относится к небинарным персонам (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Она пригласила ребенка на сцену и предупредила аудиторию, что отныне к Эмме нужно обращаться без гендерной окраски с помощью местоимения они/их.