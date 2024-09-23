Кто умер из актеров сериала «Моя прекрасная няня»

18 сентября в Малоярославце Калужской области простились с 43-летним актером Владимиром Моргуновым, сыгравшим в сериале «Моя прекрасная няня». Многих звезд ситкома с Анастасией Заворотнюк и Сергеем Жигуновым уже нет в живых. Кто еще из актеров «Моей прекрасной няни» умер после выхода сериала о няне Вике — в материале NEWS.ru.

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Чем еще запомнился Моргунов

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Родственники и друзья не стали разглашать, что стало причиной смерти Моргунова. После прощания он был похоронен в Малоярославце Калужской области.

Моргунов получил актерское образование в РАТИ-ГИТИС и играл в московском театре «У Никитских ворот». В сериале «Моя прекрасная няня» Владимир трижды снимался в эпизодах в разных ролях (для большого многосерийного проекта это нормальная практика): фотографа, помощника режиссера и комичного персонажа Олега.

Он также сыграл эпизодические роли в фильмах «Дом кувырком» и «Наша Russia. Яйца судьбы». В последние годы Моргунов отошел от актерства и работал ведущим мероприятий.

Как Заворотнюк узнала об опухоли мозга

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30 мая 2024 года скончалась сама «няня Вика» — Анастасия Заворотнюк. Актриса ушла из жизни после пяти лет борьбы с опухолью головного мозга. Все это время рядом с артисткой был ее муж фигурист Петр Чернышев. Как говорят врачи, обычно пациенты с таким тяжелым заболеванием живут всего два года. Для лечения актрисы использовались самые современные медицинские технологии, она даже была в ремиссии, но незадолго до смерти у нее началось ухудшение состояния.

Опухоль у Заворотнюк обнаружили через некоторое время после рождения их совместной с Петром дочери Милы. Актриса не сразу обратилась к врачам, так как не хотела отказываться от проектов по работе. Когда Заворотнюк сделала МРТ головного мозга, опухоль уже прогрессировала. У Заворотнюк диагностировали то же самое заболевание, что и у певицы Жанны Фриске, — глиобластому.

От чего умерла сериальная мать няни Вики — актриса Полищук

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Звезда советского и российского кино Любовь Полищук в сериале сыграла маму Вики Любовь Прутковскую, женщину из Мариуполя. В то время ситкомы были очень популярны, и участие в них хорошо оплачивалось, поэтому актриса и приняла предложение.

На съемках актриса принимала обезболивающие препараты, так как страдала от болей в позвоночнике. У нее обнаружили саркому и вырезали часть позвоночного столба. Полищук прошла реабилитацию в Израиле. Несмотря на прогрессирующий рак, ради финального эпизода «Моей прекрасной няни» Полищук отпросилась из больницы. Роль в ситкоме стала последней для актрисы.

25 ноября 2006 года у нее произошел гипертонический криз. Полищук скончалась 28 ноября у себя дома.

«Бабушка» Вики из «Моей прекрасной няни» Назарова работала на пенсии

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Актриса Александра Назарова сыграла бабушку няни Вики. Впервые она появилась в большом кино в 1961 году, сыграв Надю Брагину в фильме «А если это любовь?» Всего она снялась более чем в 80 фильмах и телесериалах, озвучила сотни персонажей в мультфильмах и зарубежных картинах.

В 2011 году актриса потеряла 41-летнего сына. Он мог быть убит или умер от передозировки наркотиков, писал сайт KP.ru. Актриса взяла на себя воспитание двухлетней внучки и ради того, чтобы поставить ее на ноги, много работала в уже преклонном возрасте.

В 2019 году у 79-летней артистки были проблемы с легкими. В июле Назарова попала в больницу, 20 августа она скончалась от полиорганной недостаточности. Незадолго до смерти актриса позаботилась, чтобы родственники оформили опеку над девочкой.

Что случилось с «тетей» Вики из «Моей прекрасной няни»

© Кадр из фильма "Спартак и Калашников"

Актриса Ольга Прохвытало сыграла тетю Виктории. Она также снялась в сериалах «Ранетки», «Дальнобойщики», «Звезда эпохи», «Солдаты-3», «Опера. Хроники убойного отдела» и «Счастливы вместе». Она стала известной благодаря съемкам в рекламе (пиво «Три богатыря», подсолнечное масло «Злато», мобильный оператор МТС).

Ольга служила в Московском драматическом театре на Перовской, критики хвалили ее за роль Липочки в спектакле по пьесе Островского «Свои люди — сочтемся!» В программе «Розыгрыш» на Первом канале Прохвытало была одной из ведущих актрис.

За несколько месяцев до смерти Ольга жаловалась на сильные боли в спине. Она ушла из жизни внезапно — 6 июня 2013 года: у 44-летней актрисы оторвался тромб.

От какого рака умер криминальный авторитет из «Моей прекрасной няни»

© Кадр из сериала "Моя прекрасная няня"

Дмитрий Персин в «Моей прекрасной няне» сыграл роль криминального авторитета, который ухаживал за няней Викой. Актер начал сниматься в кино и сериалах довольно поздно — в 37 лет. Изначально он работал бухгалтером и в свободное время участвовал в конкурсах авторской песни.

Персин собрал музыкальную группу «Числа», она выпустила свой дебютный альбом «ПтицеLove», который привлек внимание театрального режиссера Павла Урсула. Он использовал композицию Персина в спектакле «Чапаев и Пустота» и дал ему сыграть одну из ролей в постановке.

После этого Дмитрий получил образование в ГИТИСе и сыграл много эпизодических ролей. За считаные минуты ему удавалось создать убедительный образ. Одной из самых крупных в его актерской карьера стала главная роль в сериале «Участковая», где он перевоплотился в начальника опорного пункта.

В 2009 году стало известно, что актер борется с опухолью головного мозга. Его родственники опубликовали в интернете сообщение, в котором говорилось, что Персин похудел на 45 кг, принимает пищу через зонд, не может ходить и говорить из-за сильной слабости. Они попросили о материальный помощи, так как деньги требовались на дорогостоящую операцию. Но было слишком поздно: через несколько дней после этой публикации актер умер.

Кто еще из актеров «Моей прекрасной няни» умер

Григорий Малыгин стал известен как капитан сборной КВН «Дети лейтенанта Шмидта» из Томска. Команда томичей в первый же год победила в Высшей лиге и полюбилась телезрителям. Малыгин не только играл в КВН, но и снимался в сериалах. Он появился в комедийном фильме «День хомячка» и ситкоме «Моя прекрасная няня».

В 2012 году грабители напали на Малыгина в Москве и жестоко его избили. Ему пришлось восстанавливаться два месяца, на сцену он вернулся, не долечившись. Малыгин умер дома от остановки сердца в возрасте 42 лет.

Ангелину Варганову зрители больше запомнили по сериалу «Папины дочки», чем по «Моей прекрасной няне». Актриса служила в театре «Сатирикон». В декабре 2012 года она отыграла спектакль, несмотря на высокую температуру. 41-летняя Варганова была уверена, что у нее просто тяжелая простуда, но в начале января ее доставили в больницу с двусторонней пневмонией. Болезнь была сильно запущена, спасти ее не удалось.