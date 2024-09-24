Марго Робби получила главную роль в киноадаптации «Грозового перевала»

Австралийские актеры Марго Робби («Барби») и Джейкоб Элорди («Эйфория») получили главные роли в фильме «Грозовой перевал» — новой киноадаптации одноименного романа Эмили Бронте, изданного в 1847 году. Об этом пишет газета The Guardian.

© Газета.Ru

Режиссером и сценаристом выступит Эмеральд Феннелл («Девушка, подающая надежды»). На своей странице в социальной сети Х она опубликовала несколько фраз, характеризующих ее новый проект: «Будь со мной всегда. Прими любую форму. Своди меня с ума».

О деталях нового фильма пока ничего не известно. История будет повествовать о бурных отношениях между героями романа Хитклиффом и Кэтрин, которых сыграют Элорди и Робби.

Производство должно начаться в Великобритании в 2025 году.

До этого сообщалось, что Disney собирается снять два спин-оффа «Пиратов Карибского моря». Планируется, что к съемкам присоединиться и Марго Робби. Кроме того, актриса спродюсирует фильм по игре The Sims.

Марго Робби заняла вторую строчку в рейтинге самых высокооплачиваемых артистов Голливуда в 2023 году. За 12 месяцев она заработала $59 миллионов. Первым в рейтинге стал Адам Сэндлер с доходом почти $73 миллиона.

Ранее беременная Марго Робби восхитила фанатов выходом в облегающем платье.