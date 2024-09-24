Фильм «Любовь и голуби» стал классикой советского кинематографа, а роли детей в семье Кузякиных сыграли молодые актеры, судьбы которых сложились по-разному.

Игорь Лях, сыгравший Леньку, продолжил актерскую карьеру, хотя она была связана больше с театром, чем с кино. После успеха фильма у него были еще несколько ролей в фильмах «Тариф новогодний» и «Елки-3». Но в 2018 году Игорь скончался от сердечного приступа в возрасте 55 лет.

Лада Сизоненко, исполнившая роль Оли, выбрала иной путь. Несмотря на популярность после выхода фильма, она решила не продолжать актерскую карьеру, хотя ей предлагали другие роли. Лада ушла в модельный бизнес, некоторое время работала на подиуме и стала заместителем директора в модельном агентстве.

Фильмы, в которых актеры и их родственники сыграли вместе

Янина Лисовская, сыгравшая старшую дочь Люду, уже имела опыт в театре до съемок в «Любовь и голуби». После выхода фильма она поехала на гастроли в Германию, где познакомилась со своим мужем. Сейчас актриса работает преподавателем актерского мастерства.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @dana.biknazarova.