Звезда турецких сериалов Бурак Озчивит сыграет мужа Марии Горбань

Турецкая звезда сериалов Бурак Озчивит ("Великолепный век", "Черная любовь", "Королек - птичка певчая") зачастил в российское кино.

Новый проект с его участием анонсировал в своем Telegram-канале шоумен и продюсер Сергей Светлаков.

На закрытом показе фильма "Беляковы в отпуске" он похвастался следующим проектом.

"Хочу открыть маленькую новость - второе кино будет сниматься тоже в Турции. И мы пригласили Бурака Озчивита, самого знаменитого турецкого актера, сыграть мужа Марии Горбань", - рассказал Светлаков.

Месяц назад актер принимал участие в съемках очередной части "Ёлок". Он активно делился фотографиями с площадки, вежливо общался с поклонниками и совершенно очаровал продюсеров своей харизмой.