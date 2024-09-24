Паралич и пропажа без вести: как живет Елена Кондулайнен

Актрису Елену Кондулайнен снова госпитализировали в Москве, она провела в психоневрологическом отделении 44 дня и недавно выписалась, сообщили СМИ. Что сейчас известно о состоянии ее здоровья после инсульта, паралича, как живет секс-символ советского кино?

Что известно о здоровье Кондулайнен

23 сентября стало известно, что причиной госпитализации 66-летней Кондулайнен стал паралич правой половины тела после поражения мозга из-за инсульта. Также у нее наблюдались сложности с ходьбой, нарушения памяти и речи. Актриса жаловалась на слабость и головокружение, сообщала «Газета.Ru». Кондулайнен прошла реабилитацию, после чего стала увереннее ходить, у нее улучшились устойчивость и координация, также она снова смогла двигать пальцами правой руки. Кондулайнен продолжат наблюдать невролог и логопед, отмечает источник.

В 2020 году Кондулайнен стало плохо в ресторане «Времена года» в ЦПКиО имени Горького, где 24 июля проходил выпускной вечер для школьников. У нее заболела голова, появились нарушения речи. Бригаду медиков вызвал официант. Артистка отказывалась ехать в больницу, но медики заподозрили инсульт и настояли на госпитализации, писал MK.RU. Диагноз подтвердился. Позже сообщалось, что она находилась в палате интенсивной терапии, у Кондулайнен диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и сосудистое поражение головного мозга.

Сама актриса рассказывала, что, когда когда случился приступ, она ощущала себя «овощем» и не отдавала отчет происходящему вокруг. Также она похудела на 20 кг.

«Ты не можешь двигаться, сделать движение ногой и рукой. В голове запутка. Кажется, что ты вообще ничего не можешь. Ты можешь только распрощаться с жизнью. У меня мысли были такие, что мне осталось очень недолго, но я очень хочу жить», — комментировала болезнь Кондулайнен.

Куда пропадала Кондулайнен

6 октября 2023 года в СМИ появились сообщения, что Елена Кондулайнен пропала без вести. Сообщалось, что друзья и коллеги не видели артистку в Москве с весны того же года.

«Никто не знает. В театре ее нет. Дома — тоже. Друзья не знают, где она», — говорил художественный руководитель Театра Луны Евгений Герасимов.

Стилист Игорь Калмыков, который работал с Кондулайнен, также заявил, что не знает о ее местонахождении.

«Телефон молчит. Переживаю», — сказал он.

Также Кондулайнен давно не проявляла активность в соцсетях. Вскоре актриса вышла на связь и сообщила, что уехала на курорт.

«Я никуда не пропала, просто восстанавливаюсь после болезни», — сказала Кондулайнен.

Артистка уточнила, что ограничила круг общения из-за того, что восстановление после перенесенного инсульта проходит непросто.

Вернется ли Кондулайнен на сцену

После инсульта Кондулайнен получила инвалидность, но верит, что еще сможет вернуться в профессию.

«Очень хочется вернуться в строй, остаться актрисой. Играть роли, петь, читать стихи. И родной театр меня не бросил. <...> Особых иллюзий по поводу своего будущего я не строю. Потому что реалистка. Но к заветной цели иду самозабвенно — обязательно снова стану актрисой. Ведь я ею родилась», — говорила Кондулайнен KP.RU еще в 2023 году.

Артистка все еще числится в штате Театра Луны. В самом театре отмечали, что Кондулайнен сейчас не общается с труппой, но регулярно получает заработную плату.

Что известно об изъятии квартиры Кондулайнен в Финляндии

В сентябре стало известно, что несколько российских актеров лишились недвижимости в Финляндии, в их числе и Елена Кондулайнен. Сообщается, что актриса владела квартирой в курортном городе Пункахарью вплоть до осени 2023 года. Сейчас дом отключен от электричества и водоснабжения.

Причиной изъятия стало банкротство управляющей компании, де-юре являвшейся собственником многоквартирного дома. По местному законодательству владельцы жилья обладают лишь акциями компании, которые дают право распоряжаться купленной недвижимостью.

В этом же доме имели жилье актеры Лидия Федосеева-Шукшина и Александр Пашутин.

Чем известна Кондулайнен

Елена Кондулайнен стала известна после выхода фильмов «Капитан Фракасс», «Русь изначальная», «Муж собаки Баскервилей», но популярность пришла к актрисе после того, как она в 1990 году снялась в картине «Сто дней до приказа», появившись в кадре обнаженной.

За последующие четыре года Кондулайнен снялась еще в 12 лентах, в том числе в фильмах «Номер люкс для генерала с девочкой», «Болотная street, или Средство против секса», «Дафнис и Хлоя».

Во второй половине 1990-х актриса почти перестала сниматься в кино и начала играть в Театре Луны. До инсульта она иногда получала эпизодические роли, последними стали съемки в сериалах «Интерны» и «Фитнес».