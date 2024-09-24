Семья, проблемы с деньгами, «старение»: как живет Дарья Мельникова

Актриса Лиза Арзамасова опубликовала фото с «резко постаревшей» коллегой по сериалу «Папины дочки» Дарьей Мельниковой. Что об этом сказали фанаты, что известно о семье последней, были ли у нее проблемы с деньгами, как живет Дарья Мельникова?

Как Дарья Мельникова «резко постарела»

Накануне Лиза Арзамасова опубликовала в соцсетях совместное фото с Дарьей Мельниковой. Девушки гуляли с детьми и мужьями, когда случайно встретились на улице.

«А вот еще какую классную девчонку я на днях встретила. Узнаете?» — написала Арзамасова под фотографией.

На снимке актрисы стоят рядом друг с другом. Арзамасова обнимает коллегу за талию и трогательно склоняет голову к Мельниковой.

Многие не узнали в Мельниковой героиню известного российскому телезрителю сериала «Папины дочки». По мнению некоторых, девушка «резко постарела».

«Выглядит лет на 45»;

«Папины бабки»;

«Выглядят как мама и дочь»;

«Что-то Женька постарела»;

«Справа их (папиных дочек. — NEWS.ru) бабка?»;

«Неудачное фото вышло», — пишут пользователи.

Telegram-канал «НеМалахов» также прокомментировал фото:

«Лизе Арзамасовой хватило фильтров только на себя, вторая „папина дочка“, Дарья Мельникова, рядом с ней, как бабка».

Что известно о семье Дарьи Мельниковой

В браке с актером Артуром Смольяниновым (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Мельникова родила двоих детей. Пара официально расторгла отношения в 2021 году.

В соцсетях Мельникова редко делится подробностями личной жизни, однако в апреле 2024 года в ее соцсетях появилось фото нового возлюбленного. Избранником артистки стал актер Роман Набатов. 19 июня стало известно, что она тайно вышла за него замуж. В своем блоге «папина дочка» разместила ролик, на котором показывает подготовленный для возлюбленного подарок. В конце видео Дарью запечатлели с новорожденным малышом на руках.

Поклонников шокировало откровение Мельниковой. Она назвала Набатова мужем, хотя ранее о свадьбе не говорила. Также фанаты не поняли, что за малыш на руках у Дарьи. Пол ребенка остался неизвестен, однако в начале сентября актриса намекнула, что это девочка. Мельникова запечатлела лицо свое лицо крупным планом, за которое крепко схватилась детская ручка.

«Ох уж эта женская конкуренция», — подписала фото актриса.

Были ли у Мельниковой финансовые трудности

В феврале 2024 года Мельникова опубликовала в соцсетях пост с обращением к абитуриентам театральных вузов. Она предложила свою помощь будущим артистам, отметив готовность поделиться опытом, но не бесплатно. Как отметила звезда «Папиных дочек», цена «будет доступной, как в „Пятерочке“».

«Пока есть время, готова онлайн позаниматься с поступающими в театральное. Никаких гарантий, но в процессе может быть полезно и интересно. Так что, если вы абитуриент, — я на связи, пишите в директ. Не бесплатно, но доступно (как в „Пятерочке“)», — написала Мельникова.

Подписчики девушки предположили, что инициатива актрисы может быть вызвана финансовыми трудностями. Некоторые поинтересовались, почему Мельниковой не могут помочь близкие люди, если им известно о ее тяжелом положении.

Чем известна Дарья Мельникова

Дарья Мельникова родилась 9 февраля 1992 года в Омске. Ее дебютом в кино стала роль в фильме «Золушка 4×4. Все начинается с желаний». За участие в картине актриса получила две кинонаграды.

В 2007–2013 году Мельникова снималась в сериале «Папины дочки», где сыграла девочку Женю. Работа принесла ей огромную популярность. Также артистка запомнилась зрителям по роли Чумы в детективной драме режиссера Рената Давлетьярова «Стальная бабочка» (2012 год).

Среди прочих работ Мельниковой: «Гагарин. Первый в космосе», «Однажды», «Гетеры майора Соколова», «С пяти до семи», «ЮЗЗЗ», «Волшебный участок». В популярном сериале «Король и Шут» Мельникова исполнила роль жены Михаила Горшенева в биографическом повествовании о культовой группе, а в фэнтезийной части проекта она сыграла одну из героинь песен коллектива — Вдову.