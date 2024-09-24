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Фанаты осудили выбор Марго Робби на главную роль в новом фильме

Поклонники романа «Грозовой перевал» Эмили Бронте раскритиковали режиссера Эмеральд Феннел, автора «Барби», за выбор Марго Робби на главную роль в предстоящей экранизации. О касте картины сообщил портал Deadline.

Фанаты осудили выбор Марго Робби на главную роль в новом фильме
© globallookpress.com

По сюжету главной героине произведения на момент начала событий 16 лет, тогда как Робби сейчас 34 года. Это не понравилось не только фанатам книжного оригинала, но и многим любителям кино, которые посчитали, что актриса будет смотреться в этой роли неуместно и нелепо.

Пару Марго составит звезда «Эйфории» Джейкоб Элорди, чья кандидатура тоже не пришлась по вкусу многим пользователям в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Джоан Роулинг готовит к выходу новую книгу.