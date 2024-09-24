Леон Кемстач рассказал о съемках в фильме Чадова

Алексей Чадов снимает картину «(Не) искусственный интеллект», которая выйдет на экраны в 2025 году. Главную роль в кино играет звезда «Слова пацана» Леон Кемстач. Юный актер рассказал о впечатлениях от работы в фильме.

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Леон признался, что создатели фильма предлагали написать проект полностью под него. Актеру понравилась идея картины, и он с удовольствием согласился в ней сыграть.

«Этот проект мне очень понравился. Такого я не видел. Меня зацепил концепт, а еще Леша Чадов — это человек, который знает, что делает», — цитируют актера «Известия».

В центре сюжета — история о 17-летнем студенте Жене, который во время экскурсии в научно-исследовательском центре попадает в испытательный образец новой модели робота «Апостол». Последний обладает собственной волей, разумом и большим желанием увидеть мир. Задача Евгения — найти язык с искусственным интеллектом, чтобы вернуться домой.

Алексей Чадов перед съемками фильма пересмотрел тысячу вариантов фильмов об искусственном интеллекте. Робота режиссера захотел сделать сильным, мощным, но все-таки трогательным.

Ранее Леон Кемстач отказался работать с певцом Егором Кридом. Исполнитель обратился к нему с предложением, но актер посчитал его неинтересным.