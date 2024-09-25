25 сентября актриса Кэтрин Зета-Джонс отмечает день рождения. Актрисе исполняется 55 лет. В эту же дату ее супруг Майкл Дуглас празднует 80-летие. За годы совместной жизни пара прошла немало испытаний: звезда поддерживала мужа, когда тот болел раком, а он помог жене справиться с биполярным расстройством. NEWS.ru рассказывает о непростой судьбе Зеты-Джонс и их отношениях с Дугласом.

Почему Кэтрин Зета-Джонс бросила школу в 15 лет

Кэтрин родилась в Великобритании в семье швеи и кондитера. Девочка с детства любила выступать на публике. В четыре года она исполняла религиозные песни перед прихожанами в церкви, в 10 участвовала в спектаклях городского театра.

«Я фанат дисциплины, — говорила о себе актриса. — Возможно, это мое танцевальное прошлое, там все держится на расписании, самодисциплине и работе, работе, работе. Я так выросла: с 11 лет выступала на сцене почти профессионально. Шесть часов занятий музыкой и танцами в день. И так с семи до 15 лет. Потом количество этих часов только увеличивалось. И конечно, это правда: первый бойфренд у меня появился, когда мне было даже не 19 — 20! Я всегда была очень целенаправленной. Меня интересовала только работа».

С 12 лет она регулярно ездила из Суонси в Лондон, чтобы получить какую-нибудь роль в одном из столичных театров. Однажды настойчивую 14-летнюю девочку пригласили на прослушивание в телешоу «Пижамная игра». Тогда Кэтрин поняла, что надо бросать учебу и переезжать в Лондон.

«Мама разрешила мне бросить в 15 лет школу, уехать в Лондон и жить там в доме учительницы, чужого, по сути, человека, только по одной причине. Больше, чем опасностей большого города, родители боялись, что я вырасту и скажу им: "Если бы вы мне не помешали, я могла бы..." Родители не хотели, чтобы в будущем я испытала чувство упущенного шанса. Я тоже так считаю: лучше жалеть о том, что было сделано, чем о том, что не сделано», — признавалась актриса в интервью.

В 17 лет Кэтрин сыграла дебютную роль в мюзикле «42-я улица», а через год она стала Шахерезадой в фильме «Тысяча и одна ночь». Девушка получала много предложений и даже перевоплотилась в российскую императрицу в телевизионной картине «Екатерина Великая».

В 1996 году на экраны вышел сериал «Титаник», в котором Зета-Джонс исполнила одну из главных ролей. Там ее заметил Стивен Спилберг, который как раз проводил кастинг для картины «Маска Зорро», где был одним из исполнительных продюсеров. Он искал актрису на главную роль в пару Антонио Бандеросу. По легенде, Спилбергу хватило несколько минут, чтобы утвердить Кэтрин.

Так актриса оказалась в Голливуде. Позже она сыграла в «Западне», «Призраке дома на холме», «Траффике» и мюзикле «Чикаго». Последний фильм принес ей «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.

Какие условия Зета-Джонс поставила Дугласу перед свадьбой

Картина про Зорро стала не только успешным стартом кинокарьеры девушки, но и подарила ей встречу с будущим мужем — Майклом Дугласом. Они познакомились на кинофестивале в Довиле. Антонио Бандерас пригласил Дугласа на премьерный показ и представил его своей партнерше по картине.

«Он подошел ко мне и сказал: "Я хотел бы стать отцом ваших детей". Я, если честно, влюбилась с первого взгляда. Но он был женат, и у него была стойкая репутация донжуана. Поэтому я сделала вид, что ничего не происходит», — рассказывала актриса изданию The Telegraph.

Кэтрин была готова принять предложение Дугласа только при выполнении двух условий: он должен был закрыть все вопросы с бывшей супругой и подписать брачный контракт, согласно которому Зета-Джонс получила бы солидные суммы в случае его измены.

Через два месяца Дуглас развелся с Диандрой Дуглас, с которой прожил 23 года и воспитывал общего сына Кэмерона. После расторжения брака актеру пришлось выплатить $45 миллионов бывшей жене и оставить ей особняки в Беверли-Хиллз и на Майорке.

Сколько детей у Зеты-Джонс и Дугласа

В августе 2000 года у Кэтрин и Майкла родился сын Дилан. Через четыре месяца после рождения первенца пара сыграла роскошную свадьбу в нью-йоркском отеле Plaza. В 2003 году Кэтрин родила девочку Кэрис, и семья переехала на Бермуды.

«Дети у нас ходят в обычную школу — слава богу, на Бермудах, где мы живем, это возможно. В Лос-Анджелесе они бы волей-неволей попали в школу, где все вокруг "сын такого-то" и "дочь такой-то". И это главная причина, почему для семейного дома мы выбрали Бермуды, родину матери Майкла, — у Дилана с Кэрис тут нормальное, человеческое, а не звездное детство», — рассказывала Зета-Джонс.

Актриса не скрывает, что с раннего возраста прививала детям дисциплину и воспитывала их в строгости. В доме звездной семьи все по расписанию: обед — 30 минут, по 20 минут — мультфильмы по телевизору, уроки, секции.

«У нас никто не капризничает, не встает из-за стола, не доев свою порцию, не отталкивает от себя тарелки с не понравившейся едой. У нас выходят поздороваться с гостями и среди взрослых не задерживаются. Если мы идем в ресторан, дети спокойно сидят за столом два часа и вокруг стола никто с криками не бегает. У нас не забираются в постель родителей, потому что между родителями и детьми должна быть здоровая дистанция: мы друг другу самые родные, но не равные», — говорила актриса.

Как пара пережила рак Дугласа

В 2010 году у Майкла Дугласа обнаружили рак горла. Зачастую болезнь поражает людей, которые злоупотребляют алкоголем и курением. По словам самого актера, врачи высказали мнение, что заболевание возникло у него из-за орального секса.

«Если не слишком вдаваться в подробности, именно этот вид рака вызывает вирус папилломы человека, который проникает в организм из-за куннилингуса. Это болезнь, передающаяся половым путем, способная вызвать рак. А уж если он у вас есть, то лучший способ вылечить его — это куннилингус», — рассказал актер в интервью газете The Guardian.

Борьба с раком стала для актера и его супруги Кэтрин Зеты-Джонс сложным испытанием.

«Рак в четвертой стадии, чертова химиотерапия и облучение. Это сложный путь. Я был очень слаб», — признался Дуглас.

В том же году старшего сына Майкла приговорили к шести годам лишения свободы за хранение и распространение наркотиков. Тогда Зета-Джонс яростно защищала пасынка в суде.

Почему Майкл Дуглас хотел развестись с Зетой-Джонс

К счастью, болезнь актера отступила, но на фоне постоянного стресса и переживаний Кэтрин впала в депрессию. В 2013 году она оказалась в психиатрической клинике. Ей диагностировали биполярное расстройство. Актриса прошла два курса лечения.

Позже в своих социальных сетях Кэтрин рассказала, что не «кричит о своих проблемах с крыши».

«Но 18 месяцев лечения были и страшными, и поучительными. Вы узнаете, кто вы на самом деле и с кем вы состоите в браке. Вы обнаруживаете внутри себя такие вещи, которые вы никогда не ожидали там найти», — заключила она.

В то время Майкл Дуглас заявил, что подает на развод, так как больше не может терпеть депрессивное состояние жены. Поклонники и журналисты были возмущены решением актера, ведь Кэтрин помогла ему победить рак. Три месяца супруги жили отдельно, но потом помирились.

«Я просто двигаюсь вперед. У меня был рак, и в этот момент я задумывался над тем, что моя жена гораздо младше. Но как только я получил справку о том, что абсолютно здоров, я понял, что надо идти дальше. Молодая жена помогает мне чувствовать себя хорошо и держать себя в тонусе», — говорил Майкл в интервью The Guardian.

Актер также признался, что он всегда считал примером своего отца Кирка Дугласа, который прожил 103 года.

Где сейчас Кэтрин Зета-Джонс

Из-за проблем со здоровьем актриса перестала сниматься в кино и даже думала о завершении актерской карьеры. Но роль самой известной наркобаронессы Грисельды Бланко в фильме «Крестная мать кокаина» 2017 года вернула ее в профессию.

«Самый главный урок — не заниматься самоуничижением. Я всегда пыталась смиренно принимать удары судьбы и стыдиться своих успехов. Но мне надоело быть скромной и оправдываться за то, что богата, знаменита, красива, замужем за звездой, и за то, что семья мужа уже в нескольких поколениях обладает влиянием в Голливуде», — заявила актриса.

Кэтрин убеждена, что у нее впереди «еще много радости и счастья».

«Мой муж здоров и счастлив — вопреки бесконечным гадким сплетням, которые о нем распускают. Понимаете, я заслужила все свои блага. Я долго к этому шла и много, очень много работала, чтобы из девочки, выросшей в рабочей семье, оказаться там, где я сейчас», — утверждает Зета-Джонс.

В 2022 году актриса снялась в сериале Тима Бертона «Уэнсдэй», где сыграла мать главной героини Мортишу Аддамс. Этим летом Кэтрин снималась в продолжении этого проекта Netflix, релиз которого запланирован на 2025 год.