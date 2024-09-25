«У нас нет кино». Дмитрий Певцов рассказал, почему не снимался в кино семь лет

Актер Дмитрий Певцов поучаствовал в пресс-конференции по случаю выхода ленты «9 секунд», где сыграл одну из главных ролей. Он рассказал, почему последние семь лет не снимался в кинолентах.

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По его словам, он разочаровался в современном российском кино.

«Я семь лет не снимался, потому что не в чем! А жизнь тратить на ерунду и на то, что люди придут в зал смотреть и есть попкорн, не хочется. Нас приучили, как свиней, есть и пить в кинотеатре. А я уже наигрался в своей жизни», — цитирует артиста StarHit.

Певцов считает, что сейчас многие режиссеры снимают картины только для того, чтобы заработать деньги, а не создать произведение киноискусства.

«У нас нет кино для детей. Потому что нельзя все начинать с вопроса: "На чем заработать бабла?" Если не будет любви, то не будет ничего», — заявил знаменитость.

Он сделал исключение ради фильма Олега Штрома, так как не мог не согласиться участвовать в этой ленте.

«Я не мог не участвовать в этой истории. Она потрясла меня бережным отношением, любовью к этому парню, любовью к армии и флоту, к стране и зрителям. Это редкий случай», — высказался Певцов.

Действие «9 секунд» происходит в 2010 году. В центре сюжета находится 19-летний матрос Алдар Цыденжапов (его играет Бато Шойнжонов), который решил противостоять пожару, возникшему из-за короткого замыкания в результате прорыва топливного трубопровода с мазутом на эсминце «Быстрый». Моряк, который пошел по стопам своего деда, совершил подвиг и спас 348 человек.

В прокат картина выйдет 26 сентября.

В кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы 24 сентября состоялся предпремьерный показ фильма «9 секунд». Картина посвящена Герою РФ, матросу Тихоокеанского флота, 19-летнему жителю Забайкальского края Алдару Цыденжапову.