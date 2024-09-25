Бурак Озчивит рассказал о своей роли в новой части фильма «Елки»

Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по роли в сериале «Великолепный век», рассказал о своей роли в новой части фильма «Елки». Слова актера передает РИА Новости.

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«Так как у меня были другие съемки в Турции, там у меня получилась очень короткая роль», — признался Бурак.

Также приглашенная звезда фильма «Елки-11» сообщил, что надеется на более продолжительную роль в следующей части франшизы.

Ранее стало известно, что Озчивит принимает участие в съемках российского проекта.