Бурак Озчивит рассказал о своей роли в новой части фильма «Елки»

Звезда «Великолепного века» рассказал о съемках в «Елках»
Турецкий актер Бурак Озчивит, известный по роли в сериале «Великолепный век», рассказал о своей роли в новой части фильма «Елки». Слова актера передает РИА Новости.
«Так как у меня были другие съемки в Турции, там у меня получилась очень короткая роль», — признался Бурак.
Также приглашенная звезда фильма «Елки-11» сообщил, что надеется на более продолжительную роль в следующей части франшизы.
Ранее стало известно, что Озчивит принимает участие в съемках российского проекта.