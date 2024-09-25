Госдума, новая роль, слова об СВО: куда пропал из кино актер Дмитрий Певцов

Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов возвращается в кино с премьерой фильма «9 секунд» режиссера Олега Штора, до этого артист не снимался в фильмах семь лет. Куда пропадал Певцов, что известно о его жизни и работе в Госдуме?

Чем известен Певцов

Дмитрий Певцов родился в 1963 году в Москве в семье спортсмена и спортивного врача. После школы окончил ГИТИС, где учился на курсе Ирины Судаковой. Затем служил в Московском театре драмы и комедии на Таганке, затем перешел в театр «Ленком», где играет до сих пор. Артист был задействован в спектаклях «Гамлет», «Чайка», «Мистификация», «Две женщины» и других.

Популярность к Певцову пришла в 1990 году, когда на экраны вышел фильм «По прозвищу Зверь». Затем актер снялся в сериалах «Графиня де Монсоро», «Бандитский Петербург — 2: Адвокат» и «Гибель Империи», а также в кинолентах «Жмурки», «Турецкий гамбит», «День выборов» и других. В 2001 году он получил звание народного артиста России.

Почему Певцов не снимался в кино

По словам Певцова, он не снимался в фильмах семь лет, потому что не хотел участвовать в «ерунде».

«Потому что не в чем! Не хочу жизнь тратить на ерунду, когда люди приходят в зал жрать попкорн. Приучили всех, как свиней, есть и пить в кино. Я уже наигрался в своей жизни, давно ничего не хочу», — говорил Певцов изданию StarHit.

Актер также отметил упадок в российском кинематографе.

«Заметили, что последние блокбастеры — либо советские герои, либо сюжеты, взятые из тех лет?» — пояснил Певцов.

По его мнению, многие режиссеры берутся за проекты, чтобы заработать.

«У нас сейчас нет кино для детей. Куда можно пойти с детьми от 6 до 12 и старше? Потому что нельзя все начинать с вопроса: "На чем заработать бабла?" Если не будет любви, то не будет ничего», — убежден Певцов.

Однако артист сделал исключение для фильма «9 секунд», в котором сыграл одну из главных ролей. Действие картины разворачивается на базе Тихоокеанского флота РФ, где на эсминце происходит прорыв топливного трубопровода с мазутом, а затем пожар. 26 сентября состоится премьера ленты режиссера Олега Штрома.

Ранее Певцов отказался участвовать в проекте режиссера Константина Богомолова. Речь идет о киноальманахе «Я люблю тебя, Россия», в котором артист решил не сниматься из-за личной неприязни, которую он испытывает к постановщику. Артист заявил, что не желает стоять рядом с этим человеком «даже в титрах».

«Когда мне прислали последний раз [сценарий], там очень хороший альманах: восемь режиссеров, восемь историй — "Я люблю тебя, Россия". Но когда я увидел во главе как художественного руководителя Константина Богомолова, я сказал: "Не, ребят, спасите... простите, вот рядом с этим человеком я не могу даже рядом в титрах стоять. Хоть это было бы гениальное кино и, может быть, огромные деньги"», — признался Певцов в разговоре с NEWS.ru.

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Чем Певцов занимается в Госдуме

В 2021 году Певцов избрался в Госдуму как самовыдвиженец по Медведковскому одномандатному округу № 200 в Москве. В нижней палате парламента он присоединился к фракции «Новых людей», в октябре 2021-го занял пост первого заместителя председателя комитета по культуре.

На своем посту Певцов заявлял, что выступает против прав женщин на аборт. Артист считает это преступлением, на которое никто не имеет права.

«Это не их право точно абсолютно. Нужно рожать всегда обязательно. Женщина не имеет права принимать такое решение, потому что дети даются от Господа», — пояснял свою позицию он.

Он добавил, что аборт уместен лишь в том случае, когда беременность угрожает жизни женщины.

Актер также призывал запретить в России продажу книг с ЛГБТ-пропагандой (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Артист заявлял, что российскому читателю не нужны произведения, пропагандирующие нетрадиционные сексуальные отношения.

Также Певцов выступал против возвращения на телевидение уехавших звезд. По его словам, предавшие родину селебрити должны начинать «свой путь сначала», не претендуя на рейтинговые часы в эфирах, главные роли в ведущих театрах и лучшие концертные площадки.

«Обойдутся. У нас полно талантливой и патриотичной молодежи. Им, именно им — дорога!» — считает он.

Что Певцов говорил про СВО и санкции

Дмитрий Певцов поддерживает проведение СВО. Также он говорил о необходимости снять фильмы, посвященные спецоперации.

«Нужно осмысление. Нужно время. Нужны люди, которые увидят это с высоты птичьего полета, так сказать. И эти фильмы обязательно будут», — сказал актер, напомнив, что самые лучшие проекты о Великой Отечественной войне появились только через 10–15 лет после случившегося.

Также Певцов прокомментировал наложенные на него Западом санкции.