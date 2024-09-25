Фильм «Сумерки» сегодня уже невозможно представить без Роберта Паттинсона и Кристен Стюарт, которые стали лицами культовой вампирской саги. Однако, на начальных этапах кастинга режиссеры рассматривали и других актеров, которые могли бы стать частью этой истории.

На роль Беллы Свон, прежде чем утвердить Кристен Стюарт, пробовались несколько других известных актрис. Одной из главных претенденток была Эмили Браунинг, австралийская актриса, которая тогда уже получила признание благодаря фильму «Лемони Сникет: 33 несчастья». Лили Коллинз, будущая звезда «Орудий смерти», также была в числе претенденток на эту роль. Даже Дженнифер Лоуренс пробовалась на роль Беллы.

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Не менее интересно обстояли дела с кастингом на роль Эдварда Каллена. Дэйв Франко, младший брат Джеймса Франко, был среди актеров, которые претендовали на эту роль. Также в числе фаворитов рассматривался Генри Кавилл, который, возможно, был бы совершенно другим типажом Эдварда.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @daryakush.