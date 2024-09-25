Умер американский актер Адриан Бэйли

Умер Андриан Бэйли, американский актер сериалов, кино- и телефильмов и театра, в первую очередь - бродвейских мюзиклов, певец и танцор.

Артист отошел 22 сентября - за день до своего 68-летия - в реабилитационном центре в Нью-Йорке. Информация появилась в его профиле агрегатора IMDb. Точная причина смерти не разглашена.

Брат актера рассказал СМИ, где Адриан недавно неудачно упал у себя в квартире и был госпитализирован.

Блестящая сценическая карьера Бэйли закончилась после того, как он получил множественные травмы, упав на сцену через люк подвесных декораций перед дневным спектаклем "Русалочка", пролетев одиннадцать метров.

В постановке он был дублером царя Тритона.

Адриан Бэйли родился в Мичигане. На Бродвее дебютировал в 1976-м. На экране - с 1978-го: "Короли Бруклина", "Конная полиция Нью-Йорка", "История Жозефины Бейкер", другие проекты.