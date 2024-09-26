Вырезанных Киркорова и Асти вернули в фильм «Иван Васильевич меняет все!»

В конце декабря, когда музыкальная комедия «Иван Васильевич меняет все!» была почти смонтирована, в индустрии разразился скандал из-за «голой вечеринки». Тогда было принято решение вырезать из киноленты выступавшую на мероприятии певицу Анну Асти и гостя провокационного вечера Филиппа Киркорова.

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Вместо Киркорова пригласили Никиту Кологривого, а песню Анны Асти исполнила другая российская певица — Клава Кока. Ни один из них публично не прокомментировал замену.

Однако всего через несколько месяцев Киркоров появился на других каналах, а Асти выступила на крупных мероприятиях в Москве. Несмотря на это, сцены фильма «Иван Васильевич меняет все!» с их участием так и не продемонстрировали.

Телеканал ТНТ решился на показ режиссерской версии фильма. Эфир запланирован на 26 сентября в 20:00. Известно, что зрители увидят начальный замысел авторов, который был изменен перед прошлогодним релизом. Теперь на экране появятся Филипп Киркоров в образе императора Петра I, Анна Асти в образе куклы Барби и многие другие звезды.

Первичная версия фильма «Иван Васильевич меняет все!» вышла 31 декабря 2023 года на телеканале ТНТ. Его также показывали на онлайн-платформах — в общей сложности его посмотрели 42,5 миллиона человек, что является абсолютным рекордом для музыкальных фильмов прошлых лет.

В новогоднюю ночь на телеканале ТНТ состоялась премьера фильма «Иван Васильевич меняет все». Большинство зрителей пришло к выводу, что тратить время на просмотр современного переложения «Иван Васильевич меняет профессию» не стоит.