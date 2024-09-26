Мадянов и осуждение войны: как живет актриса Марина Коняшкина

Марина Коняшкина — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что говорила об отъезде из России и Романе Мадянове, зачем выложила пост о спецоперации?

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Что известно о карьере и личной жизни Коняшкиной

Марина Коняшкина родилась 7 июля 1985 года в Минске. Окончила актерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.

Коняшкина снималась в картинах «Искушение», «Барвиха», «Все ради тебя», «Александра», «Амазонки», «Детка», «Карина Красная», «Черные кошки», «Ловушка», «Дети Водолея», «Крестный», «Питер — Москва», «Свой чужой сын», «Соло», «Черная лестница», «Чебурашка», «Ча-ча-ча», «Когда закончится февраль», «Союз спасения. Время гнева» и других. Всего в ее фильмографии более 70 работ.

39-летняя артистка не афиширует подробности личной жизни. Она не замужем, детей у нее нет. В 2024 году Коняшкина дала интервью журналисту Светлане Баласанян, в ходе которого призналась, что сейчас состоит в отношениях, однако они не оформлены официально.

«У меня все хорошо. Отношения официально не оформлены, может, оформим, посмотрим. Я как за каменной стеной. О своей личной жизни и изменениях в ней я могу поговорить только с тем, с кем у меня происходят эти изменения. Да и к тому же я уважаю личное пространство другого человека, не все мужья и мужчины хотят мелькать и быть известными», — уточнила она.

Коняшкина не раскрыла имя избранника, но сообщила, что он не из актерской сферы.

Что Коняшкина говорила о спецоперации

В 2022 году, после начала спецоперации, Марина Коняшкина высказалась о происходящих событиях в соцсетях, заявив, что она «против любой войны в мире». При этом она четко не обозначила свою позицию, отметив, что ничего не хочет делать напоказ.

«Самопровозглашенные судьи требуют всех высказывать свою позицию, ибо если ты не пишешь или хотя бы не приклеиваешь к своей аватарке тот или иной флаг, то ты автоматически, опять какими-то мнимыми судьями, зачисляешься в определенный лагерь. Или я что-то упустила? Для меня как раз это довольно дико, сидя в теплом доме из кровати писать в соцсети, что я против войны. Я себя спрашиваю каждое утро: что я могу сделать сегодня для достижения своей позиции #я против любой войны во всем мире. И как я могу помочь чем, кто в ней оказался? Куда перевести средства, отвезти лекарства и т. д. И неужели мне надо это выставлять, чтобы показать, что я „правильная“? Мне как-то это совестно. Я ведь делаю это не ради того, чтобы про меня что-то думали или чтобы мне „не прилетело“», — написала артистка.

В интервью Светлане Баласанян она объяснила, что опубликовала пост об СВО, поскольку многие требовали от нее высказаться.

«Это было самое начало, тогда от меня все что-то требовали: близкий круг, знакомые. Также было с коронавирусом, когда все спорили о том, нужно ли носить маску, и могли друг друга убить в очереди. А мои слова о провозглашенных судьях... Как правило, оказалось потом, что те, кто топил за одну сторону, у них просто не получилось на другой стороне, в другой стране. Поймите: я за честность перед собой. И действительно — а судьи кто? Зачем мне высказываться? Я могу что-то поменять? Или высказываться, чтобы меня просто кто-то записал в „свой лагерь“? Что за бред? Давайте просто делать, что можем», — высказалась Коняшкина.

Что Коняшкина говорила о работе на Украине

Марина Коняшкина снялась в большом количестве украинских картин. После работы в сериале «Завтрак в постель», съемки которого проходили в Ялте, ей запретили въезд на Украину.

«Сейчас мне въезд туда закрыт. Я снималась в Крыму. Это был проект „Завтрак в постель“. Съемки проходили в Ялте. А до этой ситуации я очень плотно работала на Украине, может, им нравились мои белорусские корни, не знаю. Но начала я там сниматься давно, еще до всех конфликтов, с 2008 года. Последний проект мы снимали в Черновцах, это Западная Украина», — рассказывала Коняшкина.

Артистка отметила, что сейчас запрет на въезд на Украину «действует как никогда», однако она надеется, что однажды вновь сможет сниматься там. По словам Коняшкиной, она никогда не чувствовала со стороны украинцев негатива по отношению к себе.

«Я работала в том числе и на Западной Украине и никогда не чувствовала к себе предвзятого отношения. Мне кажется, всегда все зависит от человека и от его поведения», — высказывалась она в интервью Светлане Баласанян.

Хотела ли Коняшкина уехать из России

Марина Коняшкина родилась в Минске, но после школы уехала в Москву, где поступила в Театральный институт имени Бориса Щукина. После окончания учебы артистка осталась жить в российской столице.

В интервью Светлане Баласанян она заявила, что не собирается уезжать из России, несмотря на происходящие события и отъезд многих ее коллег.

«Я люблю Москву, я очень люблю этот город, поэтому в нем и живу. Если бы я не любила этот город, то уехала бы в любом случае, и повод был бы мне не нужен. Я люблю свою страну, свою родину: и Белоруссию, и Россию. Я люблю свои корни, а они здесь», — отметила Коняшкина.

Также актриса поделилась, что хотела бы поехать в США как турист, однако о том, чтобы построить карьеру за границей, в том числе в Голливуде, она не мечтает.

«Во-первых, я не так идеально разговариваю на английском, чтобы мечтать о Голливуде. Во-вторых, меня, наверное, больше интересует европейское кино, так как там другие стандарты и форматы, как по мне, так это более реально. Мне кажется, что Голливуд — это какая-та тюрьма, там у них все как-то очень выверено, вплоть до роста героя», — считает она.

Что Коняшкина говорила о Мадянове

Марина Коняшкина дала интервью Светлане Баласанян за неделю до смерти заслуженного артиста России Романа Мадянова. В ходе беседы она отмечала, что любит Мадянова, и признавалась, что мечтает поработать с ним.

Мадянов умер 25 сентября из-за онкологического заболевания. В этот же день вышло интервью с Коняшкиной, снятое неделю назад.

«Мы с Романом Мадяновым заочно знакомы. Мы вместе снимались в „Союзе спасения“, но не пересекались на площадке. Но мы ходили на передачу „Пусть говорят“ и сидели рядом. Это был самый лучший момент моей жизни! Мы с ним, пока нас не снимали, а может, и снимали, нам было без разницы. Обсуждали, кто какие яйца любит и сколько минут они должны вариться. Он — прекраснейший человек, великолепный артист и скромняга. Мне бы у него поучиться... Мне бы хотелось поработать с ним и на сцене, и в кино. Я в хорошем смысле завидую своим коллегам, которые с ним работают в одном спектакле. Это дорогого стоит. Я его люблю», — заявляла Коняшкина.

Чем сейчас занимается Коняшкина

Марина Коняшкина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектаклях «Любовь как магнит» и «Наши женщины».

В скором времени также должны выйти проекты «Чебурашка-2», «Анка с Молдаванки. Пять лет спустя» и «Извозчик» с ее участием.