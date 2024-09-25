Изабелла Росселлини получит почетную награду Европейской киноакадемии

Изабелла Росселлини будет удостоена специальной награды Европейской киноакадемии за достижения в карьере. Вручение состоится на ежегодной церемонии европейского «Оскара» 7 декабря в Люцерне, Швейцария.

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- Эта награда служит напоминанием о глубине и широте таланта, который продолжает формировать ландшафт мирового кинематографа, - сообщается в заявлении оргкомитета премии.

Итальянская модель и кинозвезда, дочь шведской актрисы Ингрид Бергман и итальянского режиссера Роберто Росселлини, дебютировала в качестве актрисы в 1979 году в фильме братьев Паоло и Витторио Тавиани «Поляна», а затем прославилась на международном уровне в фильме Дэвида Линча «Синий бархат» в 1986 году.

На сегодняшний день 72-летняя Изабелла снялись в более чем 100 фильмах, в числе ее последних киноработ «Химера» Элис Рорвахер с Джошем О'Коннором, «Космонавт» с Адамом Сэндлером и Кэри Маллиган и «Конклав» Эдварда Бергера (который выйдет в российский прокат 21 ноября).

Долгое время проживающая на ферме на Лонг-Айленде, Росселлини получила степень магистра в области поведения животных и охраны природы в Хантер-колледже в Нью-Йорке и в этом качестве сняла как режиссер несколько короткометражных фильмов о животных, а также гастролирует по всему миру со своими театральными монологами о связях между людьми и животными.

Номинанты на премию Европейской киноакадемии 2024 года будут объявлены позже.