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Олегу Басилашвили – 90: лучшие роли и редкие кадры со съемок

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Олег Басилашвили (Василий Львович) на съемках фильма «Гранатовый браслет» (1964). В кино Олег Басилашвили попал еще в возрасте пяти лет. Во время прогулки на Чистых прудах члены съемочной группы попросили его весело проехать перед камерой на трехколесном велосипеде. Так он оказался в эпизоде фильма «Подкидыш». Учась в школе, будущий актер участвовал в массовке фильма «Красный галстук». Первой серьезной работой Басилашвили в кино стала роль Андрея Андреевича в картине «Невеста» (1956). А в 1964 году он исполнил роль князя Шеина в экранизации повести Александра Куприна «Гранатовый браслет» режиссера Абрама Роома.
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Олег Басилашвили (Василий Львович) на съемках фильма «Гранатовый браслет» (1964). В кино Олег Басилашвили попал еще в возрасте пяти лет. Во время прогулки на Чистых прудах члены съемочной группы попросили его весело проехать перед камерой на трехколесном велосипеде. Так он оказался в эпизоде фильма «Подкидыш». Учась в школе, будущий актер участвовал в массовке фильма «Красный галстук». Первой серьезной работой Басилашвили в кино стала роль Андрея Андреевича в картине «Невеста» (1956). А в 1964 году он исполнил роль князя Шеина в экранизации повести Александра Куприна «Гранатовый браслет» режиссера Абрама Роома. 
© Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
Олег Басилашвили (Юрий Лоскутов) на съемках фильма «Возвращение «Святого Луки» (1970). В книге «Неужели это я?! Господи…» Басилашвили называет Анатолия Бобровского, снявшего фильм «Возвращение «Святого Луки», «одним из первых своих режиссеров» и с большой теплотой вспоминает съемки этого проекта, на которых он подружился с Владиславом Дворжецким, Екатериной Васильевой, Всеволодом Санаевым. Первоначально роль спекулянта антиквариатом Лоскутова должен был играть Иннокентий Смоктуновский — но отказался из-за занятости. Позднее он же и рекомендовал режиссеру Олега Басилашвили.
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Олег Басилашвили (Юрий Лоскутов) на съемках фильма «Возвращение «Святого Луки» (1970). В книге «Неужели это я?! Господи…» Басилашвили называет Анатолия Бобровского, снявшего фильм «Возвращение «Святого Луки», «одним из первых своих режиссеров» и с большой теплотой вспоминает съемки этого проекта, на которых он подружился с Владиславом Дворжецким, Екатериной Васильевой, Всеволодом Санаевым. Первоначально роль спекулянта антиквариатом Лоскутова должен был играть Иннокентий Смоктуновский — но отказался из-за занятости. Позднее он же и рекомендовал режиссеру Олега Басилашвили. 
© Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
Олег Басилашвили (Лахновский) и Юрий Смирнов (Полипов) в фильме «Вечный зов» (1973–1983). Следующей ролью Олега Басилашвили после «Возвращения «Святого Луки» стал образ следователя Охранного отделения, белогвардейца, а затем и предателя Арнольда Лахновского. Персонаж получился очень убедительным, хотя — благодаря природной интеллигентности актера — и более человечным, чем изначально в сценарии. Эта роль принесла Олегу Басилашвили большую известность.
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Олег Басилашвили (Лахновский) и Юрий Смирнов (Полипов) в фильме «Вечный зов» (1973–1983). Следующей ролью Олега Басилашвили после «Возвращения «Святого Луки» стал образ следователя Охранного отделения, белогвардейца, а затем и предателя Арнольда Лахновского. Персонаж получился очень убедительным, хотя — благодаря природной интеллигентности актера — и более человечным, чем изначально в сценарии. Эта роль принесла Олегу Басилашвили большую известность. 
© Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
Олег Басилашвили (Савва Яковлевич Южаков) на съемках фильма «Раба любви» (1975). В фильме Никиты Михалкова «Раба любви» Олег Басилашвили исполнил роль кинопродюсера Южакова. Съемки картины проходили в Одессе. Михалков, видя, как актер скучает по дому, предложил ему сымпровизировать в эпизоде, где продюсер Южаков ностальгирует по подмосковной прохладе. В результате получилась одна из самых пронзительных сцен картины. Позже, когда Басилашвили узнал, что для еще одного фильма Михалкова ,«Несколько дней из жизни И. И. Обломова», набираются статисты в массовку, он пришел на съемки и сказал, что готов сниматься даже в массовых сценах. В результате для актера был придуман короткий эпизод.
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Олег Басилашвили (Савва Яковлевич Южаков) на съемках фильма «Раба любви» (1975). В фильме Никиты Михалкова «Раба любви» Олег Басилашвили исполнил роль кинопродюсера Южакова. Съемки картины проходили в Одессе. Михалков, видя, как актер скучает по дому, предложил ему сымпровизировать в эпизоде, где продюсер Южаков ностальгирует по подмосковной прохладе. В результате получилась одна из самых пронзительных сцен картины. Позже, когда Басилашвили узнал, что для еще одного фильма Михалкова ,«Несколько дней из жизни И. И. Обломова», набираются статисты в массовку, он пришел на съемки и сказал, что готов сниматься даже в массовых сценах. В результате для актера был придуман короткий эпизод. 
© Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

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Олег Басилашвили (Юрий Григорьевич Самохвалов) в фильме «Служебный роман» (1977). Первой картиной в сотрудничестве Рязанова и Басилашвили должна была стать комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!». Актер был утвержден на роль Ипполита. Но по личным обстоятельствам сниматься не смог. И когда Эльдар Рязанов решил снять фильм по пьесе «Сослуживцы», написанной им в соавторстве с Эмилем Брагинским, сразу был уверен, что предложит роль карьериста Самохвалова Олегу Басилашвили. Олег Валерианович вспоминает в своей книге: чтобы достать для его героя модную одежду, художникам по костюмам пришлось немало потрудиться, поскольку купить в магазине ее было невозможно. Приходилось «проникать на потайные склады».
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Олег Басилашвили (Юрий Григорьевич Самохвалов) в фильме «Служебный роман» (1977). Первой картиной в сотрудничестве Рязанова и Басилашвили должна была стать комедия «Ирония судьбы, или С легким паром!». Актер был утвержден на роль Ипполита. Но по личным обстоятельствам сниматься не смог. И когда Эльдар Рязанов решил снять фильм по пьесе «Сослуживцы», написанной им в соавторстве с Эмилем Брагинским, сразу был уверен, что предложит роль карьериста Самохвалова Олегу Басилашвили. Олег Валерианович вспоминает в своей книге: чтобы достать для его героя модную одежду, художникам по костюмам пришлось немало потрудиться, поскольку купить в магазине ее было невозможно. Приходилось «проникать на потайные склады». 
© Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
Олег Басилашвили (Андрей Павлович Бузыкин) в фильме «Осенний марафон» (1979). Роль Бузыкина в «Осеннем марафоне» Георгия Данелии Олег Басилашвили называет одной из самых дорогих для него лично, ведь она позволила задуматься о своем месте в жизни, неумении сказать «нет», невозможности измениться. Чтобы актер мог сниматься в этом фильме, в ленинградском Большом драматическом театре, где служит Басилашвили, переделали репертуар — Олег Валерианович играл по два спектакля в субботу и воскресенье, а в будние дни был свободен. Твидовый пиджак для роли Басилашвили подобрал сам Георгий Данелия. Причем обязал не снимать и даже спать в нем, чтобы тот приобрел поношенный вид.
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Олег Басилашвили (Андрей Павлович Бузыкин) в фильме «Осенний марафон» (1979). Роль Бузыкина в «Осеннем марафоне» Георгия Данелии Олег Басилашвили называет одной из самых дорогих для него лично, ведь она позволила задуматься о своем месте в жизни, неумении сказать «нет», невозможности измениться. Чтобы актер мог сниматься в этом фильме, в ленинградском Большом драматическом театре, где служит Басилашвили, переделали репертуар — Олег Валерианович играл по два спектакля в субботу и воскресенье, а в будние дни был свободен. Твидовый пиджак для роли Басилашвили подобрал сам Георгий Данелия. Причем обязал не снимать и даже спать в нем, чтобы тот приобрел поношенный вид. 
© Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
Режиссер Эльдар Рязанов, Георгий Бурков (Артюхов) и Олег Басилашвили (граф Мерзляев) на съемках фильма «О бедном гусаре замолвите слово» (1980). Как писал Эльдар Рязанов в книге «Неподведенные итоги», роль Мерзляева в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» создавалась сразу с прицелом на Олега Басилашвили. Прочитав сценарий, актер в шутку удивился, почему Рязанов всегда предлагает ему роли мерзавцев. Тем не менее он очень тщательно работал над этим образом. Режиссер вспоминал, что они со сценаристом Григорием Гориным переделывали роль, во многом исходя из требований Басилашвили, «доверяя его актерской интуиции». После премьеры фильма в Доме кино Рязанов даже дал актеру шуточную расписку, что обязуется снимать его во всех фильмах — настолько ему понравился созданный образ.
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Режиссер Эльдар Рязанов, Георгий Бурков (Артюхов) и Олег Басилашвили (граф Мерзляев) на съемках фильма «О бедном гусаре замолвите слово» (1980). Как писал Эльдар Рязанов в книге «Неподведенные итоги», роль Мерзляева в фильме «О бедном гусаре замолвите слово» создавалась сразу с прицелом на Олега Басилашвили. Прочитав сценарий, актер в шутку удивился, почему Рязанов всегда предлагает ему роли мерзавцев. Тем не менее он очень тщательно работал над этим образом. Режиссер вспоминал, что они со сценаристом Григорием Гориным переделывали роль, во многом исходя из требований Басилашвили, «доверяя его актерской интуиции». После премьеры фильма в Доме кино Рязанов даже дал актеру шуточную расписку, что обязуется снимать его во всех фильмах — настолько ему понравился созданный образ. 
© Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
Людмила Гурченко (Вера) и Олег Басилашвили (Платон) на съемках фильма «Вокзал для двоих» (1982). Когда Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский начали писать сценарий трагикомедии «Вокзал для двоих», они сразу предполагали, что на роль Платона Рябинина пригласят Олега Басилашвили. Сам актер вспоминает в книге «Неужели это я?! Господи…», что на съемках ему очень помогала Людмила Гурченко — она придумала костюм и прическу героя, а также переписала текст в любовной сцене, чтобы ее партнер по съемочной площадке чувствовал себя комфортнее.
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Людмила Гурченко (Вера) и Олег Басилашвили (Платон) на съемках фильма «Вокзал для двоих» (1982). Когда Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский начали писать сценарий трагикомедии «Вокзал для двоих», они сразу предполагали, что на роль Платона Рябинина пригласят Олега Басилашвили. Сам актер вспоминает в книге «Неужели это я?! Господи…», что на съемках ему очень помогала Людмила Гурченко — она придумала костюм и прическу героя, а также переписала текст в любовной сцене, чтобы ее партнер по съемочной площадке чувствовал себя комфортнее. 
© Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»
Олег Басилашвили (профессор Кузнецов, папа Кати) на съемках фильма «Курьер» (1986). С фильма «Курьер» началось сотрудничество Олега Басилашвили и Карена Шахназарова. Первоначально роль профессора Кузнецова режиссер предложил Олегу Табакову, но тот не дал четкого ответа — будет сниматься или нет. А вот Басилашвили с радостью согласился. Всего Олег Валерианович сыграл в четырех фильмах Карена Георгиевича: «Курьер», «Город Зеро», «Сны», «Яды, или Всемирная история отравлений».
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Олег Басилашвили (профессор Кузнецов, папа Кати) на съемках фильма «Курьер» (1986). С фильма «Курьер» началось сотрудничество Олега Басилашвили и Карена Шахназарова. Первоначально роль профессора Кузнецова режиссер предложил Олегу Табакову, но тот не дал четкого ответа — будет сниматься или нет. А вот Басилашвили с радостью согласился. Всего Олег Валерианович сыграл в четырех фильмах Карена Георгиевича: «Курьер», «Город Зеро», «Сны», «Яды, или Всемирная история отравлений». 
© Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

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Игнатий Акрачков (Олег Волков), Олег Басилашвили (Прохоров / папа Александр VI) и режиссер Карен Шахназаров на съемках фильма «Яды, или Всемирная история отравлений» (2001). Олег Валерианович остался очень востребован и в новом российском кино. В фильме Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений» он исполнил сразу две роли — отравителя Прохорова и папу Александра VI, знаменитого Борджиа. В сериале Владимира Бортко «Идиот» сыграл генерала Епанчина, а в другом знаменитом многосерийном фильме Бортко «Мастер и Маргарита» — Воланда. Также в российском кино Олег Басилашвили сотрудничал с Сергеем Урсуляком, Александром Адабашьяном, Глебом Панфиловым, Константином Худяковым, Кареном Оганесяном и многими другими режиссерами.
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Игнатий Акрачков (Олег Волков), Олег Басилашвили (Прохоров / папа Александр VI) и режиссер Карен Шахназаров на съемках фильма «Яды, или Всемирная история отравлений» (2001). Олег Валерианович остался очень востребован и в новом российском кино. В фильме Карена Шахназарова «Яды, или Всемирная история отравлений» он исполнил сразу две роли — отравителя Прохорова и папу Александра VI, знаменитого Борджиа. В сериале Владимира Бортко «Идиот» сыграл генерала Епанчина, а в другом знаменитом многосерийном фильме Бортко «Мастер и Маргарита» — Воланда. Также в российском кино Олег Басилашвили сотрудничал с Сергеем Урсуляком, Александром Адабашьяном, Глебом Панфиловым, Константином Худяковым, Кареном Оганесяном и многими другими режиссерами. 
© Предоставлено телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция»

Олег Валерианович Басилашвили — народный артист СССР, лауреат Государственной премии РСФСР и один из самых любимых и востребованных советских и российских актеров. Созданные им образы — Самохвалова в «Служебном романе», Бузыкина в «Осеннем марафоне», Платона Рябинина в «Вокзале для двоих», профессора Кузнецова в «Курьере» — знает и любит вся страна. Он снимался в фильмах Эльдара Рязанова, Никиты Михалкова, Георгия Данелии, Карена Шахназарова, Владимира Бортко. В честь дня рождения великого артиста, которому исполняется 90 лет, «Газета.Ru» совместно с телеканалом «Мосфильм. Золотая коллекция» публикует редкие фото со съемок его проектов и вспоминает самые выдающиеся роли.

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