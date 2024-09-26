Олег Басилашвили (Андрей Павлович Бузыкин) в фильме «Осенний марафон» (1979). Роль Бузыкина в «Осеннем марафоне» Георгия Данелии Олег Басилашвили называет одной из самых дорогих для него лично, ведь она позволила задуматься о своем месте в жизни, неумении сказать «нет», невозможности измениться. Чтобы актер мог сниматься в этом фильме, в ленинградском Большом драматическом театре, где служит Басилашвили, переделали репертуар — Олег Валерианович играл по два спектакля в субботу и воскресенье, а в будние дни был свободен. Твидовый пиджак для роли Басилашвили подобрал сам Георгий Данелия. Причем обязал не снимать и даже спать в нем, чтобы тот приобрел поношенный вид.