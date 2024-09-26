Российские стриминги вырезали из «Твин Пикса» сцены с Дэвидом Духовны

Российские стриминговые сервисы вырезали из второго сезона сериала «Твин Пикс» почти все сцены с актером Дэвидом Духовны, заметил блогер Антон Котенев. В Telegram-канале он отметил, что эпизоды, где герой появляется в женской одежде, пропали.

Сей агент — это же мужик в женском платье! <...> Просто нормальный цисгендерный, гетеросексуальный мужчина, который предпочитает одеваться как женщина. Все вырезали!!! — указал блогер.

Он посетовал, что на стримингах приходится платить за турецкие и индийские сериалы и отцензурированную классику. Котенев предположил, что вскоре так же вырежут героев Юрия Стоянова из «Городка» и персонажа Александра Калягина из «Здравствуйте, я ваша тетя». Он предложил представителям кинобизнеса уже просто «поставить точку» и заняться, например, коневодством.

Сам актер Юрий Стоянов ранее признавался, что ему было неловко играть женские роли в «Городке». Он отметил, что для него было важно создавать интересные и запоминающиеся образы, независимо от того, кем они были. Актер признался, что, играя женские роли, он получил много положительной обратной связи от зрителей. Они ценили его талант и мастерство в том, как он воплотил различные образы на экране.