Артистка Ольга Остроумова заявила, что до сих пор боится сцены

Народная артистка России Ольга Остроумова призналась, что до сих пор боится сцены. Об этом звезда рассказала в беседе с «Пятым каналом».

Звезда военной драмы «А зори здесь тихие» заявила, что волноваться перед выходом к зрителю — это нормально. Она назвала волнение неотъемлемой частью жизни любого артиста. Остроумова добавила, что преодолеть страх ей помогает умение абстрагироваться.

«Стараюсь, чтобы волнение не затмевало то, что я делаю, должна сделать в это время на сцене, как персонаж», — пояснила она.

В 2023 году Татьяна Буланова признавалась в беседе с «Газетой.Ru», что в начале карьеры у нее возникал страх перед выступлениями на сцене, который со временем прошел. Артистка добавляла, что сейчас страха нет, но всегда есть волнение, которое не зависит от размера зала и количества зрителей.

В январе текущего года психолог Екатерина Игонина рассказывала, как побороть боязнь публичных выступлений. Она советовала записывать речь на видео и разбирать трудные моменты перед выходом на сцену. Также эксперт рекомендовала выступать перед друзьями или родственниками.