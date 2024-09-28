Суды с Муцениеце, мнение об СВО, трое детей: где сейчас Павел Прилучный

Актер Павел Прилучный обрел популярность благодаря сериалам «Закрытая школа» и «Мажор». Как сейчас складываются его карьера и личная жизнь, что он говорил о спецоперации?

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Чем известен Прилучный

Павел Прилучный родился 5 ноября 1987 года в казахстанском городе Шымкент. В юношеские годы переехал в Россию. Он окончил Новосибирский государственный театральный институт и ГИТИС. В разные годы служил в Московском драматическом театре на Бронной и театре им. А. С. Пушкина.

Первая популярность пришла к Прилучному в 2009 году после выхода боевика «На игре», где он сыграл одного из главных персонажей — Павла Синаева. Широкую известность артист получил благодаря сериалам «Закрытая школа» и «Мажор», где исполнил роли Максима Морозова и Игоря Соколовского соответственно.

Позднее актер также снимался в проектах «Килиманджара», «Возмездие», «Союз спасения», «Девятаев», «В клетке», «Жизнь по вызову» и других. Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Прилучного

Павел Прилучный сейчас состоит во втором браке с коллегой Зепюр Брутян. В 2023 году у пары родился сын Микаэль.

У актера также есть двое детей, сын Тимофей и дочь Мия, от первого брака с актрисой Агатой Муцениеце. Артисты прожили вместе девять лет. Их развод состоялся в 2020 году, однако бывшие супруги до сих пор встречаются в суде по вопросам алиментов и определения места жительства наследников. По данным KP.RU, Муцениеце рассчитывает получать от Прилучного по 2 млн рублей в месяц на детей, а он хочет оформить постоянную опеку над сыном.

«Прилучный хочет оформить над сыном постоянную опеку, хочет забрать его у Агаты. Дочка, мол, младше, пусть пока живет с мамой. Паша даже готов предоставить суду какой-то компромат на Агату, мол, она далеко не образец морали», — сообщили изданию знакомые артистов.

Что Прилучный говорил о спецоперации

В мае 2022 года Павел Прилучный заявил, что в период конфликтов нельзя говорить плохо о той стране, в которой ты живешь, и призвал поддержать российских военных.

«Для меня это то же самое, как семья: как когда муж с женой ругаются или у мужа происходит какой-нибудь конфликт с другим человеком, а жена прилюдно будет его унижать и говорить, что он самый нехороший человек на свете. Россия — это семья. Потом, после той ситуации с конфликтом, можно ему сказать: "Слушай, мне кажется, ты не прав был, негодяй". Но не при всех и не так. И то же самое с Россией. Мы должны поддержать наших ребят, которые там сейчас воюют за нас», — отметил он.

В июне 2024 года артист опубликовал в личном блоге видео, в котором рассказал, что уже на протяжении двух лет финансово помогает участникам спецоперации.

«Не могу оставаться в стороне, когда речь идет о наших ребятах, находящихся сейчас в зоне СВО. С одним из бойцов меня связывает крепкая дружба. По его инициативе мы вместе помогаем детскому реабилитационному центру "Покров" и уже как два года помогаем ребятам, которые находятся на передовой. Сейчас пришло время нового сбора. Всех неравнодушных я прошу помочь», — рассказал он.

Прилучный также пояснил, что собранные средства пойдут на покупку оборудования для защиты и наблюдения.

Чем сейчас занимается Прилучный

Павел Прилучный продолжает творческую деятельность. Он гастролирует по России со спектаклем «Взрослые игры» и снимается в кино.

В 2024 году с ним на экраны вышли картины «Водитель-олигарх», «Жизнь по вызову — 3», «Комбинация», «Неприличные гости» и «Предпоследняя инстанция — 3». Также на днях состоялась премьера фильма «Мужское слово» с Прилучным в главной роли.

Помимо этого, сейчас актер снимается в лентах «Виноград», «Война и музыка» и «УничтоЖанна».