Мэттью Перри и Джулия Робертс начали свой роман во время съемок эпизода сериала «Друзья», в котором Джулия сыграла приглашенную звезду.

Перри был инициатором общения — он активно ухаживал за Робертс, присылая ей цветы и даже письма по факсу, что привело к началу их коротких, но ярких отношений.

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Их романтическая связь началась еще до съемок эпизода и продлилась несколько месяцев. Перри позже признался, что был настолько неуверен в себе и своих чувствах, что постоянно ожидал, что Робертс его бросит. Он считал себя «недостойным» такой звездной актрисы и в конечном итоге сам разорвал отношения, не выдержав эмоционального напряжения.

Подробнее об этом рассказала в своем видео блогер @olya_lolyaa.