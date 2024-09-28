Конфликт с Захаровой, двое детей, театр: куда пропал Павел Савинков

Звезда сериала «Счастливы вместе» Павел Савинков продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

© globallookpress

Что известно о карьере и личной жизни Савинкова

Павел Савинков родился 29 ноября 1981 года в Красногорске Московской области. Окончил ВГИК.

Известность артисту принес комедийный сериале «Счастливы вместе», в котором сыграл Анатолия Полено — мужа героини Юлии Захаровой.

«Тот проект был настолько долгоиграющий, с огромным количеством серий, что посмотреть его люди семьями собирались у экрана. А маленькие дети меня на улице узнавали и кричали: "Толик идет!" В "Счастливы вместе" мне очень нравилось все. Плюс появилась стабильность. Несколько лет я очень приятно проводил время, занимаясь не очень тяжелым трудом. Еще и деньги за это получал. Не стыжусь этой работы. Понятно, не у Тарковского снимался, но зрителям хочется отдохнуть вечером у телевизора, и мы эту возможность предоставляли», — рассуждал он в интервью «Экпресс газете».

Помимо этого, Савинков снимался в картинах «Предчувствие», «Упражнения в прекрасном», «Женщины на грани», «Тест на любовь», «Мамочки», «Петух», «Осиное гнездо», «Улица», «Парфюмерша-2», «Парфюмерша-3», «Сердечных дел мастера», «Родком», «Загадка Эйнштейна», «Папа и Катя», «Загадка Пифагора» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 40 работ.

Савинков женат на актрисе Александре Стрельциной. Супруги воспитывают дочь Серафиму, которая родилась в 2016 году.

В одном из интервью Савинков также рассказал, что у него есть сын. Другие подробности личной жизни он не раскрывает.

«Надеюсь, я хороший папа, но о детях не хочу подробно говорить. Я ленив, в театр с ними особо не хожу, а жена водит их на детские спектакли к нашим друзьям-актерам. В Театре Вахтангова у мамы дочка была, а сын на съемку ко мне приходил. Но быстро уставал и все время спрашивал: "Когда же все это закончится?" Когда дети видят меня по телевизору, особой реакции у них нет», — признавался он.

Почему Савинков не снялся в продолжении сериала «Счастливы вместе»

В прошлом году на канале ТНТ вышло продолжение сериала «Счастливы вместе», получившее название «Букины». Главные роли в картине исполнили Виктор Логинов, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова и Александр Якин. Реализацией сериала занимались братья Андреасян.

Павел Савинков и Юлия Захарова в «Букиных» не снялись, у главных героев в ленте появились новые соседи в исполнении Максима Галашкина и Екатерины Стуловой.

Захарова рассказывала, что ей не звонили и не предлагали принять участие в проекте, а Савинков признавался Telegram-каналу SHOT, что у него с бывшей партнершей плохие отношения и они оба не получали предложения сняться в продолжении ситкома. По его мнению, это произошло из-за сценарной идеи.

«Я не расстроился, мне кажется, это естественный ход событий. Это нормальная работа, предложение поступает — ты его рассматриваешь, принимаешь. Если не поступает, соответственно, не рассматриваешь. Все естественно, все нормально. Я думаю, что это, скорее всего, сценарная идея, сценарный ход. Наверное, какие-то были аргументы в пользу этого. В этом смысле, я думаю, можно доверять и сценаристам, и продюсерам. Это не просто так было: "Давайте не позовем". Я думаю, в этом была какая-то мысль», — объяснял Савинков «Газете.Ru».

Чем сейчас занимается Савинков

Павел Савинков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Мужчина на все руки» и «Суперстарс».

В 2023 году актер снялся в детективе «Загадка Римана». В 2024 году вышли сериалы «Точка ноль», «Бедные смеются, богатые плачут» и «Многодетство» с его участием.