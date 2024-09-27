Как живет актриса Анастасия Уколова

Актриса Анастасия Уколова продолжает творческую деятельность. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни и отношениях с Никитой Кологривым?

Чем известна Уколова

Анастасия Уколова родилась 22 мая 1994 года в Пятигорске.

В детстве она занималась музыкой и хореографией, неоднократно побеждала на региональных и московских джазовых конкурсах. Помимо этого, Уколова добилась успехов в современной хореографии, ее специализация — Hip-hop, JazzFunk, House. Она не единожды становилась лауреатом разных конкурсов по Ставропольскому краю, Ростовской области и Москве.

Уколова окончила Высшее театральное училище им. Щепкина. Она снималась в картинах «Деффчонки», «СашаТаня», «Отцы», «Молодежка. Взрослая жизнь», «Триггер», «Громкая связь», «Семь ужинов», «Цыпленок жареный», «СССР», «Пассажиры», «По колено», «Все хорошо», «Любовники», «Тайна амулета» и других. Всего в ее фильмографии более 30 работ.

«Я всегда старалась успевать жить. У меня никогда не было такого, что я только снимаюсь и борюсь за каждую роль. Если меня не утверждали куда-то, я воспринимала это как: „О, отлично, поеду куда-нибудь отдохну“», — признавалась Уколова в интервью «ОК».

Что известно о личной жизни Уколовой

С 2017 по 2019 год Анастасия Уколова была замужем за оператором-постановщиком Антоном Зенковичем. Супруги развелись из-за того, что редко виделись, так как были заняты работой.

«После свадьбы нас завалили проектами. У нас были настолько тяжелые графики, что мы практически не виделись и очень радовались, когда удавалось вместе поработать на одной площадке. Иногда мы просто передавали друг другу ключи от квартиры и мчались каждый на свои съемки. Такой брак не каждому по душе, и такое эмоциональное напряжение трудно выдержать», — комментировала Уколова.

В 2022 году актриса вышла замуж во второй раз — за мужчину по имени Юрий, который был ее одноклассником. В браке родился сын Егор. Уколова рассказывала, что смогла быстро восстановить форму и похудеть после родов.

«Какого-то вразумительного ответа на вопрос, как я так похудела, нет. С одной стороны, я об этом мечтала. Был долгий период скачков веса, когда надо было то похудеть, то поправиться для съемок. И как итог, мне не очень нравилось, в какой я форме. За беременность я поправилась на 10 кг, а похудела в общей сумме после родов на 20 кг. С другой стороны, я очень странно себя ощущаю, будто подростком», — признавалась артистка.

Чем сейчас занимается Уколова

Анастасия Уколова продолжает творческую деятельность. Она задействована в постановке «В Бореньке чего-то нет».

В 2023 году артистка снялась в комедии «Возвращение Робинзона». В 2024 году в прокат вышли ленты «Комбинация» и «Выбери меня» с ее участием. В первой она сыграла Алену Апину.

«У Алены Апиной характер непростой, мы старались это передать с первых серий. Она — про себя, про свою музыку, про цели и стремления, и при этом она не даст себя в обиду, всегда скажет, что думает. Сцена для нее была своеобразным вызовом — сможешь или не сможешь. Она повелась на провокацию, на вызов, а потом, сделав раз шаг на сцену, уже не остановилась. И я ее очень понимаю», — рассказывала актриса.

В сериале «Комбинация» она поработала со звездой «Слова пацана» Никитой Кологривым. Уколова назвала его внимательным партнером и отметила, что они с коллегой дружат.

«Он — мой друг, и я про него могу сказать только самое хорошее и теплое, я его очень сильно люблю, уважаю как партнера, как артиста. Он очень классный человек, очень внимательный партнер. У меня вообще не было никаких вопросов, никаких проблем», — делилась она с NEWS.ru.

Помимо этого, в скором времени можно будет увидеть картины «Сокровища гномов» и «Куколка» с Уколовой.