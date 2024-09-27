Риз Уизерспун ищет юного двойника в приквел «Блондинки в законе»

Риза Уизерспун объявила в соцсетях 25 сентября 2024 года открытый кастинг на главную роль в сериал «Элль» (Elle). Приквел кинофраншизы «Блондинка в законе» расскажет о школьных, подростковых, годах главной героини Элль Вудс и «жизненном опыте, который сформировал из нее культовую молодую женщину, которую мы узнали и полюбили в первом фильме «Блондинка в законе».

Сама Уизерспун, сыгравшая Элль в фильме 2001 года и сиквеле 2003-го, в сериале, вероятно, не появится (по крайней мере в главной роли), но зато будет продюсировать его вместе со своей компанией Hello Sunshine. Сценаристом, шоураннером и исполнительным продюсером проекта является Лаура Киттеррл («Белая ворона»). Производством займется видеосервис Amazon Prime Video, где и запланирована премьера.