Моника Беллуччи и Тим Бертон появились на кинофестивале в Испании

59-летняя актриса Моника Беллуччи вместе с 66-летним возлюбленным, режиссером Тимом Бёртоном, посетила кинофестиваль в Сан-Себастьяне. Для мероприятия пара составила образы total black. Об этом сообщает Daily Mail и публикует кадры со знаменитостями.

Моника Беллуччи появилась на красной дорожке 72-го международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне в Испании в роскошном бархатном платье в пол с глубоким декольте, подчеркнувшем ее стройную фигуру. Актриса дополнила образ колье с бриллиантами и массивным кольцом от Cartier, черным клатчем и классическими лодочками на шпильках. Артистке сделали вечерний макияж и уложили волосы слегка вьющимися прядями. Также знаменитость надела солнцезащитные очки.

Тим Бёртон выбрал наряд в той же цветовой гамме, что и его возлюбленная. Режиссер вышел в свет в черной шелковой рубашке с галстуком и в деловом костюме в тон, дополнив образ ботинками из замши на шнуровке. Сценарист также надел очки с голубыми стеклами.

Актриса и режиссер позировали перед камерами, держась за руки. На фестивале Моника Беллуччи представила документальный фильм «Мария Каллас: письма и мемуары» об опыте артистки и ее коллег, сыгравших в одноименной пьесе с 2019 по 2023 год. Спектакль рассказывает историю одной из величайших оперных певиц XX века Марии Каллас.

Напомним, Моника Беллуччи и Тим Бёртон состоят в отношениях с 2023 года. В октябре того же года пара впервые появилась вместе на Римском кинофестивале.

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