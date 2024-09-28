Во Франции отмечают 90-летие Брижит Бардо

Французская актриса Брижит Бардо отмечает 90-й день рождения.

Основные торжества в честь юбилея состоятся в коммуне Сен-Тропе, где в 1955 году проходили съемки киноленты "И Бог создал женщину" (Et Dieu... cr a la femme, 1956) с Бардо в главной роли. В честь юбилея актрисы фильм будет показан в кинотеатре под открытым небом. Поклонники таланта Бардо смогут также побывать на четырех выставках, посвященных различным этапам ее карьеры.

Сама актриса едва ли примет участие в праздновании. Когда единственный репортер из региональной газеты Sud Ouest, которому она согласилась дать интервью в преддверии юбилея, задал вопрос о приготовлениях ко дню рождения, она повесила трубку. Когда разговор возобновился, Бардо заметила, что "для нее все дни одинаковы". Она добавила, что "предпочла бы, чтобы ей вновь было 20".

Бардо появилась на свет 28 сентября 1934 года в 15-м округе Парижа в доме № 5 на площади Вьоле, окна которого выходили на казарму пожарных. С детских лет она мечтала о карьере на сцене. Но планы едва не перечеркнул дефект зрения: левым глазом она видела так плохо, что это не поддавалось коррекции даже с помощью очков.

Карьеру актрисы началась с фотографии во французском женском журнале Elle. Его издательница эмигрантка из России Элен Лазарефф восхитилась обаянием 15-летней парижской школьницы. Портрет вдохновил и ассистента кинорежиссера Роже Вадима, также происходившего из семьи русских эмигрантов. Став через несколько лет самостоятельным постановщиком, он смог поручить Бардо главную роль в своем первом фильме "И Бог создал женщину".

За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе - "Частная жизнь" (Vie priv e", 1962) Луи Маля и "Презрение" (Le M pris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию - и во Франции, и за рубежом. Советский прокат приобрел для показа в СССР комедию "Бабетта идет на войну" (Babette s'en va-t-en guerre, 1959).

Похвала от де Голля

Вклад Бардо в благосостояние родины отмечал генерал Шарль де Голль.

"Бардо дает французскому государству почти столько же дохода, сколько заводы Renault", - с уважением заметил основатель Пятой республики в кругу своих соратников.

Генерал не преувеличивал: доходы от первого фильма Бардо и в самом деле оказались больше, чем выручка от экспорта самого популярного в то время французского автомобиля Renault Dauphine.

Завершив карьеру в кино в декабре 1973 года, актриса поклялась, что отныне ее имя, слава и богатство будут целиком посвящены только одной цели - защите живой природы. Она создала специальный фонд охраны животных. Светских или официальных церемоний Бардо всегда избегала: в 1985 году президент Франции Франсуа Миттеран наградил ее орденом Почетного легиона, но за наградой она так и не пришла.