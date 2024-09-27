Умер актер Джаясири, сыгравший в 1036 эпизодах сериала «Мали»

22 сентября ушел из жизни Джаясири, ланкийский сценарист, поэт, актер театра, кино, сериалов и "мыльных опер".

В частности, с 2016 по 2022 год артист появился в 1036 эпизодах шоу "Мали". Всего вышло 1315 серий "мыла".

Актер умер в Коломбо. Об этом сообщил портал IMDb. Причина смерти не разглашена. В мае Джаясири исполнилось 77 лет.

Вирапуллиге Джаясири родился в 1947 году на Цейлоне. На сцену начал выходить еще будучи студентом Университета Коломбо. Несколько лет жил и работал в Саудовской Аравии. Снимался с 1973-го. Дважды удостаивался кинопремий в номинации "Лучший актер второго плана".