Актёр и режиссёр Александр Стриженов поделился воспоминаниями о Романе Мадянове.

В беседе с Life.ru он заявил, что Мадянов был явлением в масштабах всей страны.

Стриженов также поделился воспоминаниями о друге и коллеге. По его словам, их связывали общие увлечения.

Как отметил Стриженов, когда Мадянов не мог приехать из-за съёмок или спектаклей, было грустно без его домашних заготовок, которыми он всех угощал.

«А теперь совсем грустно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Романа Мадянова похоронили в селе Малахово Раменского городского округа в Подмосковье.