Актриса Ирина Пегова получила звание народной артистки России

Нижегородская актриса Ирина Пегова получила госнаграду
Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственную награду актрисе из Выксы Ирине Пеговой. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Торжественная церемония, на которой наградили 29 деятелей культуры и искусства, прошла 26 сентября в Атриуме Большого театра в Москве.
Глава Минкульта РФ выручили артистке МХАТ имени А. П. Чехова Ирине Пеговой награду в честь присвоения звания Народной артистки России, которое она получила еще весной.
Ранее сообщалось, что хирург заподозрил Пегову и других нижегородских знаменитостей в пластических операциях.
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