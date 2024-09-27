Актриса Ирина Пегова получила звание народной артистки России

Министр культуры РФ Ольга Любимова вручила государственную награду актрисе из Выксы Ирине Пеговой. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Торжественная церемония, на которой наградили 29 деятелей культуры и искусства, прошла 26 сентября в Атриуме Большого театра в Москве.

Глава Минкульта РФ выручили артистке МХАТ имени А. П. Чехова Ирине Пеговой награду в честь присвоения звания Народной артистки России, которое она получила еще весной.

Ранее сообщалось, что хирург заподозрил Пегову и других нижегородских знаменитостей в пластических операциях.

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