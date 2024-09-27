Джонни Депп посетил детскую больницу в образе капитана Джека Воробья

Актёр возродил свою добрую традицию. Раньше Джонни Депп часто посещал детские больницы в образе своего самого популярного героя – капитана Джека Воробья. Он решил снова порадовать своих маленьких поклонников и приехал в больницу испанского города Сан-Себастьян.

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Изначально Депп прилетел в Испанию, чтобы принять участие в кинофестивале, однако решил не упускать возможность сделать доброе дело. Сотрудники медучреждения рассказали, что Джек Воробей по праву считается любимым персонажем местных пациентов, поэтому дети были в восторге, когда увидели знакомого героя.

Джек Воробей играл и смеялся с мальчиками и девочками, которые лежат в наших отделениях педиатрии и онкологии. Джонни Депп помог хотя бы на несколько минут забыть ребятам обо всех трудностях, через которые им приходится проходить сейчас, — поделились врачи.

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