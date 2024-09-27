«Замечательный артист»: Басилашвили оценил Аугуста Диля в роли Воланда

Актер Олег Басилашвили высоко оценил игру немецкого коллеги Аугуста Диля в новой экранизации «Мастера и Маргариты», в интервью KP.RU он назвал его замечательным артистом. По мнению Басилашвили, у Диля также выразительное лицо.

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В картине хорошие актеры. Немецкий актер Диль, играющий Воланда, тоже замечательный артист. С выразительным лицом! Прекрасно делает то, что задумывал режиссер, — сказал собеседник издания.

Звезда советского кино уточнил, что не сравнивает актерские способности Диля со своими. Однако Басилашвили показалось, что он «играет не совсем то, что задумывал Булгаков». По словам актера, сам он сыграл Воланда в одноименном сериале вернее. Басилашвили подчеркнул, что не сделал это лучше в сериале 2005 года.

Актер обратил внимание на то, как Диль показал Воланда в фильме. Артист сразу показал своего персонажа коварным, с «темной душой». Басилашвили счел это не совсем верным.

Ранее народный артист России режиссер Владимир Бортко пожаловался, что не снимает кино. Российским зрителям он известен благодаря экранизациям произведений Михаила Булгакова. Режиссер признался, что «практически никому не нужен». С ним не хотят работать в последнее время.