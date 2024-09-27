Биография Мэгги Смит: актрисы, сыгравшей Минерву Макгонагалл

Британская актриса Мэгги Смит скончалась на 90-м году жизни. Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление ее сыновей.

Биография Мэгги Смит

Маргарет Натали Смит родилась 28 декабря 1934 года в городе Илфорд в Эссексе в семье профессора Оксфордского университета и секретаря в Глазго. У нее было два старших брата-близнеца — Йэн и Аластер. Будущая актриса получила образование в Оксфорде, там же состоялся ее сценический дебют. В 1952 году Смит сыграла свою первую профессиональную роль в театре — Виолу в «Двенадцатой ночи».

В кино Смит доставались роли в основном строгих и характерных персонажей, не лишенных при этом чувства юмора. Артистка шесть раз выдвигалась на премию «Оскар» и дважды удостаивалась ее — за главную роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди» в 1970 году и роль Дианы Берри в картине «Калифорнийский отель» в 1979-м. Кроме того, у актрисы четыре премии «Эмми», семь премий BAFTA и премия «Тони», три «Золотых глобуса» и пять премий Гильдии киноактеров.

В 1989 году Мэгги Смит была возведена в ранг дамы-командора Ордена Британской империи, получив право на почетный титул «дама».

Личная жизнь

Мэгги Смит была замужем дважды. Первым ее супругом стал актер Роберт Стивенс — пара поженилась 29 июня 1967 года, через десять дней после рождения их первого ребенка. В этом браке родилось двое детей: Крис Ларкин и Тоби Стивенс. 6 апреля 1975 года Смит и Стивенс развелись.

Второй раз Смит вышла замуж 23 июня 1975 года — на этот раз за драматурга Беверли Кросса. Они были женаты вплоть до смерти Кросса 20 марта 1998 года. У Мэгги Смит пятеро внуков.

Болезнь и смерть

В 2007 году во время съемок шестой части «Гарри Поттера» у Мэгги Смит диагностировали рак груди, однако актриса не прервала своего участия в съемках, несмотря на плохое самочувствие. Она прошла химиотерапию, после которой врачи признали ее здоровой. Актриса ушла из жизни 27 сентября 2024 года в Лондоне в возрасте 89 лет.

Избранная фильмография

По версии сайта «Кинопоиск», лучшие фильмы и сериалы в карьере Мэгги Смит:

«Таинственный сад»«Джейн Остин»«Расцвет мисс Джин Броди»«Чай с Муссолини»«Зло под солнцем»Серия фильмов о Гарри Поттере«Аббатство Даунтон»«Дэвид Копперфильд»