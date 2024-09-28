«СашаТаня», Турция, связь с Украиной: биография Сергея Рудзевича

Актер Сергей Рудзевич прославился благодаря роли Вячеслава Комарова в сериале «СашаТаня». Что известно о его карьере и личной жизни, как он связан с Украиной?

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Чем известен Рудзевич

Сергей Рудзевич родился 22 декабря 1979 года в Набережных Челнах. После окончания школы он поступил в Казанский авиационный институт на специальность «инженер-конструктор», однако не стал учиться, а переехал в Москву и окончил Высшее театральное училище им. М. С. Щепкина. С 2001 года артист служит в театре «Сфера».

Рудзевич дебютировал в кино в 2002 году в военной драме «Звезда», где сыграл связиста Лебедева. Свою первую главную роль — афериста Кости-Мозга — он исполнил в 2006 году в сериале «Клуб». Наибольшую популярность артисту принесли съемки в сериале «СашаТаня», где он сыграл Вячеслава Комарова — начальника Саши Сергеева (Андрея Гайдуляна). Всего в его фильмографии 65 работ.

Что известно о личной жизни Рудзевича

Сергей Рудзевич дважды был женат. Первый раз он официально оформил брак с актрисой Валентиной Абрамовой, однако они развелись спустя непродолжительное время.

На настоящий момент Рудзевич женат на режиссере по имени Елена. Его супруга работала над съемками сериалов «Кухня» и «Две девицы на мели». Они поженились через 10 лет после знакомства, в 2021 году, в свадебное путешествие отправились в Турцию, в Каппадокию, где актер исполнил мечту возлюбленной полетать на воздушном шаре.

«Мы не стали устраивать грандиозного торжества. Было, конечно, свадебное платье. Кольца мы сделали своими руками, так что они у нас полностью ручной работы. И только близкие родственники, так как хотелось отметить это событие в семейном кругу», — рассказывал Рудзевич.

В 2022 году супруги впервые стали родителями — у них родился сын.

Как Рудзевич связан с Украиной

Сергей Рудзевич за годы своей карьеры снимался не только в российских, но и украинских проектах, в том числе в сериалах «На краю любви», «Взойдет солнце», «Радуга в небе» и «Тот, кто не спит».

Во время одного из интервью, отвечая на вопрос о своем отчестве, артист рассказал, что его отец родом с Западной Украины.

«Да, мое отчество Славикович, мой папа — с Западной Украины. Славик — абсолютно обычное имя для этой местности. У меня никогда не было желания поменять отчество, такое редко у кого встречается», — рассказал он KP.RU.

Свое мнение о проведении спецоперации Рудзевич не высказывал.

Чем сейчас занимается Рудзевич

Сергей Рудзевич продолжает творческую деятельность. В 2022 году он вместе с режиссером, директором и коллегами по театру «Сфера» выступил против объединения учреждения с театром «Эрмитаж».

«Наш театр сливают в прямом и переносном смысле», — написал он в социальных сетях.

На настоящий момент Рудзевич продолжает служить в театре «Сфера», а также гастролирует по России с антрепризами «Дорогая Памела» и «Здравствуй, папа, Новый год».

В 2024 году с актером на экраны вышел фильм русско-аргентинского производства «Эль Русо». Также с Рудзевичем ожидается премьера сериала «Невиновная».

Артист с семьей проживает в Подмосковье.