Дэниел Рэдклифф почтил память Мэгги Смит, звезды «Гарри Поттера»

27 сентября стало известно о смерти британской актрисы Мэгги Смит, больше всего известной по роли профессора Макгонагалл в кинофраншизе «Гарри Поттер». Об этом сообщили родственницы артистки, ей было 89 лет.

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Спустя несколько часов на ситуацию отреагировал Дэниел Рэдклифф, главная звезда саги о Мальчике со шрамом. Он вспомнил свою первую встречу с актрисой в юном возрасте, после которой они провели около 10 лет на съёмках саги, и почтил её память.

Когда я впервые встретил Мэгги Смит, мне было девять лет и мы читали сцены из «Дэвида Копперфилда», который был моей первой работой в кино. Я практически ничего не знал о ней, кроме того, что мои родители были в восторге от неё. Ещё я знал о ней то, что она была Дамой, поэтому первое, что я спросил её, когда мы встретились, было: «Хотите, чтобы я называл вас Дамой?». На что она засмеялась и сказала что-то вроде «ой, не смеши меня!» Я помню, как нервничал при встрече с ней, а потом она сразу же успокоила меня. Она была невероятно добра ко мне на съёмках, а потом мне посчастливилось работать с ней ещё 10 лет над фильмами о Гарри Поттере. У неё был яростный интеллект, потрясающе острый язык, она могла одновременно запугать и очаровать и была, как вам скажет любой её знакомый, чрезвычайно забавной. Мне невероятно повезло, что я смог поработать и провести с ней столько времени на площадке. Словом «легенда» злоупотребляют, но если оно применимо к кому-либо в нашей отрасли, то оно точно применимо к ней. Спасибо, Мэгги.

За свою карьеру Мэгги Смит снялась в огромном количестве фильмов. Среди них: «Действуй, сестра 2», «Отель «Мэриголд», Заселение продолжается», «Леди в фургоне», «Путешествия с моей тётей» и множество других картин.