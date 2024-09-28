Джоан Роулинг и Эмма Стоун почтили память Мэгги Смит

27 сентября стало известно о смерти британской актрисы Мэгги Смит, больше всего известной по роли профессора Макгонагалл в кинофраншизе «Гарри Поттер». Об этом сообщили родственницы артистки, ей было 89 лет.

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Спустя несколько часов на ситуацию отреагировала Джоан Роулинг, создательница вселенной. Она коротко прокомментировала произошедшее, отметив, что всегда считала Мэгги бессмертным человеком.

Почему-то я думала, что она будет жить вечно. Покойся с миром, дама Мэгги Смит.

Своё почтение также высказала Эмма Стоун, исполнительница роли Гермионы Грейнджер.

Когда я была моложе, я понятия не имела о легендарности Мэгги – женщины, с которой мне посчастливилось разделить часть жизни. Только когда я стала взрослой, я начала понимать, что разделяла экран с истинным воплощением величия. Она была настоящей, честной, забавной и уважающей себя. Мэгги, [в Хогвартсе] было много профессоров-мужчин и, ей-богу, вы могли постоять за себя. Спасибо за вашу доброту. Я буду очень скучать.

За свою карьеру Мэгги Смит снялась в огромном количестве фильмов. Среди них: «Действуй, сестра 2», «Отель «Мэриголд», Заселение продолжается», «Леди в фургоне», «Путешествия с моей тётей» и множество других картин.