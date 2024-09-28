Почившую актрису Мэгги Смит назвали сокровищем Британии

Король Великобритании Карл III в соцсети Х выразил соболезнования в связи с уходом из жизни актрисы Маргарет (Мэгги) Смит. За свою карьеру она сыграла более 100 ролей. В том числе профессора Минерву Макгонагалл в киносаге о Гарри Поттере.

Последний занавес опускается для одного из сокровищ нашей страны, и мы присоединяемся к тем, кто <...> вспоминает ее многочисленные великие роли, ее теплоту и остроумие, которым она блистала как на сцене, так и за ее пределами, — говорится в опубликованном заявлении монарха.

Британская актриса театра и кино Мэгги Смит, звезда сериала «Аббатство Даунтон» и киносаги «Гарри Поттер», завоевала два «Оскара», три кинопремии «Эмми» и бесчисленное множество театральных наград.

В 1990 году она была удостоена звания Дамы-Командора ордена Британской империи. Этой чести удостаивались ранее актрисы Джуди Денч и Дайана Ригг. Во время съемок фильмов о Поттере у Мэгги Смит в возрасте 74 лет диагностировали рак груди. Она полностью выздоровела и вернулась на большой и малый экран.

До этого британский актер Дэниел Рэдклифф, известный исполнением роли Гарри Поттера в экранизации романов писательницы Джоан Роулинг, трогательно простился с Мэгги Смит, которая умерла в возрасте 89 лет. Он сообщил, что Смит «обладала неистовым интеллектом, восхитительно острым язычком, могла запугать и очаровать одновременно и была чрезвычайно забавной».