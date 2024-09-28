Звезда «Интернов» вернулась к роли врача

Актриса Кристина Асмус сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что впервые за 11 лет сыграет врача.

© кадр из сериала «Интерны»

Асмус призналась, что отказывалась от ролей медиков после того, как ушла из проекта «Интерны». Актриса рассказала, что уже три месяца снимается в проекте, связанном с врачами. Она исполняет роль травматолога НИИ Склифосовского. Ее героиня – эмоциональная, тревожная карьеристка, которая профессионально отстаивает личные границы и «ежедневно фехтует с прессингом и сексизмом».

«Мои будни сейчас – это белый халат, бесконечные осмотры, шоковые залы, вправления переломов, дренажи, пневмотораксы, плюсневые кости и т.д. Я уже надеваю перчатки и шапочку секунд за восемь, знаю кучу лайфхаков и врачебных внутряков и спокойно могу после проекта пойти в ординатуру», — поделилась артистка.

Кристина Асмус получила известность после роли Вари Черноус в сериале «Интерны». В 2013-м она покинула проект.

© Газета.Ru

В июле в сети завирусилось видео, на котором Кристина Асмус изображает половой акт в спектакле «Леди Макбет Мценского уезда» на сцене Театра Ермоловой. Известно, что на постановке стоит ограничение «18+».

Ранее в профсоюзе актеров ответили на возмущения Поплавской о «разврате» Асмус.