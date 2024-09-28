Актриса Марина Яковлева рассказала о соперничестве на съемках

Заслуженной артистке РФ Марине Яковлевой в Благовещенске вручили приз «За преданность амурскому зрителю». Амурчане выразили свою признательность актрисе, которая побывала на Международном фестивале «Амурская осень». В интервью «Вечерней Москве» артистка рассказала о поиске себя в профессии, работе с Валентиной Талызиной и о том, как полюбить свою роль, даже если персонаж не близок.

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— Марина Александровна, разрешите поздравить вас с наградой! Очень приятно, что благовещенцы так ценят вашу любовь к их краю, и радует, что на встречу с вами пришло очень много молодежи. Как думаете, что самое главное они почерпнули из беседы?

— Спасибо за поздравление! Мне приятно, что вручили награду именно в Благовещенске, я люблю приезжать в этот город. На Дальний Восток меня тянет как магнитом. Девчонки и мальчишки на встрече просили моего совета: как понять, хочешь ли ты стать артистом или нет? Этот вопрос их волновал в первую очередь потому, что правильный выбор профессии в таком возрасте стоит остро. Они посещают театральные студии, но чего хотят на самом деле, многие из них еще не решили. Не разобрались в душе, к чему тянет. И в этом случае советую поступить так: надо положить руку на сердце и спросить себя, хочу ли я быть артистом или нет. Что-то внутри должно обязательно ответить. А если, например, человек видит, что это не его, больше интересно преподавать или лечить людей, тогда надо слушать себя, а не смотреть, как поступают другие, и не равняться на них. Вот иногда говорят: «Детям артистов легко, им все дается просто». А я говорю, что нелегко, потому что все время надо доказывать, что ты достоин, что ты попал в эту профессию неслучайно. Поэтому, если это твое истинное предназначение, то ты будешь артистом, а если это не твое, то и зачем расстраиваться? Надо искать себя, внутренне спрашивать: что я могу, что у меня лучше получается, куда меня тянет? Вот это главное, вот об этом с подростками надо говорить, когда они стоят на перепутье.

— А себя в свое время вы спрашивали, кем хотите стать?

— До седьмого класса о карьере актрисы я даже не мечтала, хотела стать учительницей. А в седьмом классе увидела фильм «Горячий снег» и вышла из кинотеатра с желанием стать актрисой. Тут было и вдохновение от картины, и любовь к главному герою, которого сыграл Борис Токарев. И пришло то самое фанатичное желание связать свою жизнь с кино, что и лишних вопросов не понадобилось. Я никому не говорила о том, что хочу стать артисткой, после школы всем сказала, что поехала поступать в Новосибирский электротехнический институт, где училась моя старшая сестра, а сама рванула в Москву. Хотела поступить во ВГИК, где учился мой любимец Борис Токарев, и мечтала попасть на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Набила целый чемодан книг и про себя решила, что если в этом году не поступлю во ВГИК, то пойду на историко-архивный. Проучусь год, а потом опять попробую. Но так получилось, что Герасимов и Макарова в том году не набирали. Я узнала, что помимо ВГИКа есть еще ГИТИС, Щукинское и Щепкинское училища, Школа-студия МХАТ, Московский Государственный институт культуры. В Школе-студии МХАТ я дошла до третьего тура, все слетали, только я одна из нашей десятки прошла. Мне даже дали на целый месяц общежитие. И вдруг на третьем туре я не нашла себя в списках абитуриентов. Это был настоящий шок! Меня так тепло приняли, хвалили, смеялись над моими этюдами, и я уже подумала, что поступила. Оказалось, что девочка, которая ходила год как вольный слушатель, была зачислена вместо меня. Она была такого же маленького роста, а в Школу-студию МХАТ в основном принимали девочек высокого роста, все-таки актриса должна быть видной, поэтому на амплуа травести существовало всего одно место. Вот и взяли девочку, которая занималась до меня. Помню, когда узнала об этом, была в полном отчаянии, заплаканная побежала под дождем в ГИТИС. Мне ситуация казалась несправедливой, ведь комиссии я понравилась, но из-за какой-то глупой квоты мне отказали. Но в итоге я окончила ГИТИС, о котором даже не мечтала. А когда начала учиться в институте, меня без конца приглашали на пробы. На втором курсе позвали сыграть в маленьком эпизодике. Потом заметили и пригласили на главную роль в картине «Сцены из семейной жизни». Поэтому я советую девочкам, которые учатся и мечтают стать актрисами, не отказываться от маленьких проектов. Я им всегда говорю: «Не гнушайтесь в молодости играть в маленьких эпизодах, потому что это дефицитный возраст, он быстро проходит. А если вы хорошо сыграли, то обязательно заметят». Вот таким делюсь опытом.

— Картине «Сцены из семейной жизни» в этом году исполняется 45 лет, но и сегодня она смотрится очень актуально. Что больше всего вам запомнилось на съемках?

— По сюжету картины мне надо было все время ругаться и выяснять отношения со взрослыми — с моими «родителями», с возлюбленными моих «родителей». Папу моей героини играл Анатолий Ромашин, маму — Валентина Талызина. В картине были сцены, где надо было конфликтовать с матерью. И Валентина Илларионовна требовала, чтобы я на нее ругалась, а я играла жалостливо, робко. Спрашивала ее во время разговора: «Мама, ну как ты могла?» Все начинали сочувствовать мне, а не Валентине Талызиной. И Валентина Илларионовна пыталась меня как-то обозвать, ущипнуть, чтобы я накричала на нее. Наконец в какой-то момент она не выдержала, схватила палку и сказала: «Если ты сейчас не сыграешь, я не знаю, что с тобой сделаю!» Когда началась съемка, я постаралась и очень сильно на нее наорала. Слава Богу, это был последний эпизод в картине, где мы были вместе. Моя первая роль с Валентиной Талызиной меня многому научила, потому что поначалу она ко мне не очень доброжелательно относилась, но я все вытерпела. А потом она мне сказала: «Маринка, мне нравится, что ты на меня не обижаешься». Мы с ней с тех пор дружим и даже играли вместе в нескольких спектаклях. Фильму 45 лет и нашей дружбе столько же! Еще запомнился один эпизод, связанный с фильмом, когда в Доме кино назначили премьеру и на нее пришел наш руководитель курса, профессор Семен Ханаанович Гушанский. Я была его любимой студенткой, он меня всегда хвалил. Посмотрел фильм и сказал: «Да, Марина, я от тебя ожидал, что ты можешь расплакаться, когда на тебя повысят голос, или покраснеть от волнения. Но что ты такая стерва, я не ожидал…» Это было своеобразным признанием, значит, роль получилась, значит, я сыграла интересный характер. И с тех пор мне интересно играть роли разные, не повторяться. Каждый раз ищу для себя что-то новое.

— А если, например, вам предложат роль убийцы или какой-нибудь мошенницы, вы согласитесь?

— Как я уже сказала, я люблю разные роли, но, по сути, мне нравится играть хорошего человека или человека, который ошибся. Вот, например, в картине «Наградить посмертно» я сыграла бандитку. Наверное, многие видели этот детектив: по сюжету главный герой воевал, у него отбило память, он все забыл, но помнил только, что до войны водил машину. Грабители затянули его к себе в банду, где у него нашлась «сестра». Поначалу в этой картине мне дали попробоваться на роль романтической девушки, бывшую любовь главного героя. Я сказала режиссеру: «Господи, я уже сыграла десятки таких образов, ну дайте мне попробоваться на бандитку!» Режиссер Борис Григорьев, к моему удивлению, попробовал меня на эту роль и утвердил. Я сыграла бандитку с татуировкой на руке «Север», которую она все время завязывала замызганным платочком. Моя героиня — это такая загубленная душа, жизнь ее затянула в темный омут, и в конце фильма она погибает. Такая вот жестокая расплата за свои ошибки. В Советском Союзе как было — сыграешь роль, фильм посмотрели миллионы зрителей, и ты стал известен. После того как фильм вышел на экран, меня вдруг стали воспринимать не очень доброжелательно, и, честно говоря, мне это не понравилось. Так что надо с такими ролями как-то поаккуратнее. Я люблю играть характерных героинь, но так, чтобы образы были светлые. Очень люблю свою роль в фильме «Любовь не картошка», его часто показывают по телевизору, у меня там образ деревенской женщины. В «Московской саге» мой персонаж тоже интересный, домработница Агаша. Ее многие полюбили, она хороший человек, хоть и с характером. В разное время мне много предлагали ролей, где, например, моя героиня убила мужа или совершила какое-то страшное преступление. Но я отказываюсь. Кому-то, может, это интересно, но это не моя тема. Потом не соглашаюсь на роли, где присутствует какая-то болезнь или какой-то негатив — это связано с тем, что у меня был неприятный опыт, в котором роли перекладывались на личную жизнь. Однажды услышала такое выражение от актрис: «Мои роли за мной гонятся», и скажу честно, в этом кроется какая-то таинственная правда. Я сыграла роль Хадоськи в фильме «Люди на болоте» — у моей героини трагическая судьба, ее обманул и бросил кулацкий сынок, и она пошла с плачем топиться — после этого как-то разрушилась вся моя личная жизнь, развалился первый брак. Потом я сыграла главную роль в военной драме «Марш славянки», действие фильма разворачивается на фоне Второй чеченской войны. По сюжету у главной героини сын ушел в Чечню, потом попал в плен и вернулся уже не тем, прежним. А моя героиня его искала, страдала — вот такая жуткая, тяжелая история. Вспоминаю эту роль с ужасом, за мной столько погналось каких-то неприятностей: и в аварию попала, и мама заболела, и сын оказался в больнице. Все, что могло быть негативное, все ко мне привязалось. Поэтому для себя решила — больше никакого негатива и поосторожнее с такими предложениями. Хотя для актрис, которые не верят и не обращают внимания на разные совпадения, это может быть и несущественно. Вот сейчас я играла в деревенской истории под названием «Колодец» маму главной героини. В картине, которая скоро выйдет на экраны, я воплотила образ простой деревенской женщины. И в этой истории у героев все хорошо складывается. Люблю картины со счастливым финалом, чтобы давать веру людям.

— Многие ваши коллеги отмечают, что у вас всегда со всеми на съемочной площадке ровные отношения. Как вам удается наладить со всеми контакт?

— И на съемочной площадке, и в театре стараюсь всегда ко всем относиться доброжелательно, несмотря на соперничество, на какие-то недомолвки, разногласия между коллегами. Куда бы я ни попала, знаю одно — доброжелательное отношение во время съемочного процесса каким-то волшебным образом передается зрителю через экран. Если кто-то что-то недовольно «прошипел», не надо обращать на это внимания. Иногда на съемочную площадку приношу с собой пирожки, конфеты, чтобы попить чайку, чтобы появилось расположение, чтобы стало в коллективе тепло. Самое главное — это дружелюбная атмосфера. Мне на мастер-классе в Благовещенске девочки задали вопрос: что делать, если иногда соперничество переходит границы? В этом случае советую стараться этого не замечать, не вступать в перепалку, не накачивать негатив. В душе, конечно, неприятно от такого отношения к себе, но надо абстрагироваться, закрываться и работать над ролью. Знать, что у тебя есть достойная цель и это самое главное. И еще на встрече дала хороший совет девочкам, будущим актрисам, — никаких личных отношений с режиссером во время съемок. Этому меня научила Валентина Талызина, и этими профессиональными наставлениями я с ними делюсь.

— А если, например, отношения в коллективе хорошие, а роль, которую предложили, не близка, тогда как быть?

— Надо полюбить своего героя. Не всегда бывает так, что в театре или в кино дают главные роли. Бывают и совсем маленькие, но надо полюбить свою роль. Найти в ней что-то хорошее, развить, разобрать, и тогда заметят и дадут уже большую. Вот, например, возвращаясь к разговору о роли в фильме «Наградить посмертно», я сказала режиссеру, что знаю, как играть эту бандитку-воровку. Она заблудшая овца, и ее надо оправдать. Надо так сыграть, чтобы между актрисой и ролью нельзя было даже иголку просунуть. Надо стать адвокатом своей роли.

— Марина Александровна, в каких ролях в Москве вас можно сегодня увидеть?