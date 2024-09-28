Каллум Тернер и Райли Кио снимутся в «Обрезке розовых кустов»

Райли Кио («Дейзи Джони и The Six», «Лохматые предки») и Каллум Тёрнер («Властелины воздуха», «Парни в лодке») заменят Кристен Стюарт и Джоша О’Коннора в касте фильма «Обрезка розовых кустов» (Rosebush Pruning) режиссера Карима Айнуза. Как сообщает Deadline, первоначально заявленная в касте в прошлом году Элль Фаннинг остается в проекте, а также в фильме сыграют Джейми Белл («Рокетмен»), Лукас Гейдж («Белый лотос», «Эйфория»), Трейси Леттс («Леди Берд», «Ford против Ferrari»), Елена Анайя («Кожа, в которой я живу») и Памела Андерсон.

«ИнтерМедиа» напоминает, что это ремейк фильм 1965 года «Кулаки в кармане» итальянского режиссера Марко Беллоккьо. Оригинал представлял собой мрачную сатиру на семейные и социальные ценности, в центре которой молодой человек, страдающий эпилепсией и замышляющий убийства своей неблагополучной и не очень здоровой семьи. Сценарий написал Эфтимис Филиппоу («Клык», «Лобстер»). Съемки уже стартовали в Испании.