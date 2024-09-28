Культовые роли, оценка Михалкова, мнение об СВО: как жил Роман Мадянов

Заслуженного артиста России Романа Мадянова похоронили 27 сентября в подмосковном селе Малахово, он скончался в возрасте 62 лет. Что известно о жизни и карьере Романа Мадянова, как его талант оценивал режиссер Никита Михалков, какие его роли стали культовыми, что известно о болезни покойного актера?

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От чего умер Мадянов

В 2020 году у Романа Мадянова выявили рак. Прошлой весной болезнь начала прогрессировать, медики назначили знаменитости паллиативное лечение. Уточняется, что в тот же период артисту диагностировали злокачественное новообразование верхней доли бронхов и легкого. А затем, в ходе обследования, выявили кисты, которые образовались в почках, селезенке и печени, писал RTVI.

Родственники актера сообщали, что помимо рака у Мадянова выявили коксартроз, отмечала «Вечерняя Москва». В связи с этим ему сделали частичное протезирование тазобедренного сустава.

В течение 2024 года актер стабильно лежал в больнице каждый месяц. Состояние Мадянова обострилось две недели назад. Он перестал вставать с кровати, почти ничего не ел и тяжело дышал.

Мадянова не стало на 63-м году жизни, о его смерти 25 сентября сообщила телеведущая Екатерина Стриженова. Артист скончался в своем доме в деревне Бояркино Московской области (по другой из версий, это произошло в квартире артиста в московском районе Новогиреево). Тело Мадянова нашли родственники в районе 11 утра.

По словам сына Мадянова Романа, за несколько часов до смерти артист говорил о своем скором выздоровлении и победе над раком.

«Но судьба распорядилась иначе», — добавил он.

Как прошли похороны Мадянова

Церемония прощания с Романом Мадяновым состоялась 27 сентября в подмосковном городе Бронницы. Панихиду в храме Архангела Михаила посетили коллеги актера — народные артисты России Сергей Гармаш, Мария Аронова, Федор Добронравов и Борис Щербаков, актер и телеведущий Марат Башаров, кинорежиссер Александр Стриженов и другие.

В последний путь Мадянова проводили под аплодисменты. Крест из храма вынес сын актера Роман Мадянов — младший. Артист будет покоиться на кладбище села Малахово в городском округе Раменское. В коттеджном поселке неподалеку живет его семья.

Как сообщил на прощании Борис Щербаков, смерть коллеги стала для него потрясением, поскольку артисты общались накануне.

«Многое с Ромочкой у меня связано. Замечательный актер, великолепный человек, потрясающий, доброты удивительной. Очень жалко, что его не стало. Я очень переживаю. Для меня встреча с Ромой была как праздник», — сказал Щербаков со слезами на глазах.

Марат Башаров рассказал о своем последнем разговоре с Романом Мадяновым и обещании, которое не успел выполнить.

«Буквально за несколько дней мы созванивались с Романом Сергеевичем, успели, как будто, знаете, откуда-то силы сказали позвонить, мы позвонили ему по видеосвязи и договорились. <...> Я сказал: „Рома, я обещаю тебе, что мы с тобой через пару дней едем на рыбалку, едем на Оку“. Прошло буквально четыре дня, и Роман Сергеевич ушел», — поделился подробностями он.

Чем известен Мадянов

Роман Мадянов родился 22 июля 1962 года в городе Дедовске Московской области и снимался в кино с детства. Его мама работала библиотекарем, а отец — режиссером на телевидении. В 1971-м, в девять лет, Роман снялся в эпизоде фильма «Перевод с английского». Спустя два года он сыграл главную роль в картине Георгия Данелии «Совсем пропащий», снятой по мотивам романа Марка Твена о приключениях Гекльберри Финна.

Мадянов окончил ГИТИС. Еще во время учебы в вузе он начал принимать участие в постановках Московского театра имени Маяковского. В театре он сыграл более 30 ролей, в кино — более 200. Зрители запомнили его по ролям в сериалах «Гражданин начальник», «Дальнобойщики», «Участок», «В круге первом», «Орлова и Александров», «Солдаты» и многих других.

Кинокритик Александр Шпагин в беседе с NEWS.ru назвал Мадянова недооцененным артистом, поскольку у актера почти не было главных ролей.

«Его все время использовали в ролях жлобов, в которых он поднаторел по полной программе, играл очень здорово. Когда Михалков снимал „12“, он сказал, что у него „снимаются 11 выдающихся актеров, а один — великий, и это Мадянов“. Отчасти Михалков был прав. <...> Мадянову пора было переходить от роли комических жлобов на крупные серьезные роли», — считает критик.

Общественники движения «Ветераны России» обратились в Министерство культуры с просьбой посмертно присвоить звание народного артиста России Роману Мадянову. В обращении сказано, что при жизни актер внес большой вклад в развитие театрального и киноискусства.

Что известно о личной жизни Мадянова

Мадянов состоял в браке с 1992 года. Со своей супругой Натальей он познакомился в Театре имени Маяковского, где она работала осветителем. В 1993 году у пары родился сын, которого назвали в честь отца Романом. Наследник окончил музыкальную школу, стал телеоператором.

Какое наследство оставил Мадянов

Как пишет 78.ru, Мадянов оставил семье квартиру в Новогиреево и дом с бассейном в Подмосковье.

По информации издания, квартира сейчас оценивается в 20-25 млн рублей в зависимости от ремонта, в квартире живет сын артиста.

Участок с домом может стоить 30 млн рублей. Отмечается, что на территории дома есть пруд, бассейн, баня.

Что Мадянов говорил об СВО

Роман Мадянов рассказывал, что его семья отправляет гуманитарную помощь жителям Донбасса. «Я всегда вместе со своей страной и очень уважаю нашего президента», — говорил он.

Мадянов также называл предателями уехавших из России артистов.

«Я просто сожалею. У этих людей очень, к сожалению, печальное будущее. Оторвав от себя свою родину, страну, им с этим теперь жить. И как они с этим будут жить, я не знаю. Но самое главное, повторю: они плюнули туда, на могилы. А плевать на могилы нельзя», — считал Мадянов.

Священник из города Бронницы, где прошла церемония прощания с Романом Мадяновым, отец Михаил в беседе с NEWS.ru сообщил, что актер даже в период тяжелой болезни помогал российским военным и незадолго до смерти собирался поехать к бойцам в зону проведения спецоперации.