Актеру Роману Мадянову присвоят звание народного артиста РФ посмертно, пишет Telegram-канал Shot.

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По данным издания, решение будет принято экспертным советом в ближайшее время

Ранее движение «Ветераны России» выступило с инициативой о присвоении актеру Роману Мадянову звания народного артиста России посмертно.

За свою карьеру актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Артист прослужил в театре Маяковского до 23 года, на его счету два десятка театральных ролей. Мадянов — четырехкратный лауреат премии «Ника».

Ранее продюсер, режиссер фильма «По щучьему велению» Александр Войтинский в беседе НСН заявил, что Мадянов был «мастером из мастеров», очень помогающим и чутким партнером на съемочной площадке.