Умерла актриса Барбара Ли-Хант

Ушла из жизни Барбара Ли-Хант, британская актриса театра, кино, телевидения и радио. Ли-Хант выступала и в английских театрах, и на Бродвее.

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Артистка мирно скончалась в своем доме в Англии в возрасте 88 лет, передает THR со ссылкой на заявление семьи.

Ли-Хант родилась в 1935 году в Сомерсете. Ее карьера в шоу-бизнесе продолжалась семь десятилетий. Экранная началась в 1965-м: "Безумие" Хичкока, "Чисто английское убийство", "Ярмарка тщеславия" 2004-го, "Гордость и предубеждение" 1995-го, "Инспектор Морс", "Макбет" 1970-го.

Муж - актер Ричард Паско, они неоднократно снимались вместе.