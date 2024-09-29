Фанаты «Гарри Поттера» попрощались с Мэгги Смит

Мир кино скорбит. Ушла из жизни легендарная актриса Мэгги Смит, известная всем поклонникам "Гарри Поттера" как строгая, но справедливая профессор Макгонагалл. Новость о ее смерти потрясла фанатов по всему миру, заставив их вспомнить о любимой героине и таланте актрисы.

© Кадр из фильма

В знак скорби и почтения, фанаты решили провести трогательный ритуал, вдохновленный самой вселенной "Гарри Поттера". Они собрались в парке Universal около здания "Хогвартса", чтобы вместе вспомнить Мэгги Смит и ее незабываемый образ.

На видео, опубликованном на YouTube, видно, как фанаты стоят перед "Хогвартсом" с палочками в руках. После объявления о смерти актрисы, они поднимают палочки вверх, словно прощаясь с великим волшебником. Эта традиция, показанная в фильме, когда маги поднимают палочки в знак почтения после смерти, стала символом скорби и любви к волшебному миру.

Мэгги Смит, обладательница двух премий "Оскар", семи BAFTA, трех "Золотых глобусов", трех "Эмми", одной премии "Тони" и награды Гильдии киноактеров США, оставила неизгладимый след в мире кино. Она была удостоена титула дамы-командора Британской империи в 1989 году и вошла в Актерский зал славы США в 1994 году.

Но для многих она навсегда останется любимой профессором Макгонагалл, которая учила юных волшебников и вдохновляла их своим примером. Ее роль в "Гарри Поттере" стала не просто работой, а частью ее жизни, поэтому фанаты по всему миру отдают дань уважения не только таланту актрисы, но и ее вклад в создание волшебного мира, который полюбился миллионам.

Видео с трогательным прощанием фанатов "Гарри Поттера" с Мэгги Смит стало символом любви и признательности, которую испытывают поклонники к талантливым людям, которые создают для них волшебные миры.

Напомним, легендарная британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет.