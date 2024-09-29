Фанаты «Гарри Поттера» попрощались с Мэгги Смит

Фанаты «Гарри Поттера» почтили память Мэгги Смит трогательным ритуалом
Мир кино скорбит. Ушла из жизни легендарная актриса Мэгги Смит, известная всем поклонникам "Гарри Поттера" как строгая, но справедливая профессор Макгонагалл. Новость о ее смерти потрясла фанатов по всему миру, заставив их вспомнить о любимой героине и таланте актрисы.
В знак скорби и почтения, фанаты решили провести трогательный ритуал, вдохновленный самой вселенной "Гарри Поттера". Они собрались в парке Universal около здания "Хогвартса", чтобы вместе вспомнить Мэгги Смит и ее незабываемый образ.
На видео, опубликованном на YouTube, видно, как фанаты стоят перед "Хогвартсом" с палочками в руках. После объявления о смерти актрисы, они поднимают палочки вверх, словно прощаясь с великим волшебником. Эта традиция, показанная в фильме, когда маги поднимают палочки в знак почтения после смерти, стала символом скорби и любви к волшебному миру.
Мэгги Смит, обладательница двух премий "Оскар", семи BAFTA, трех "Золотых глобусов", трех "Эмми", одной премии "Тони" и награды Гильдии киноактеров США, оставила неизгладимый след в мире кино. Она была удостоена титула дамы-командора Британской империи в 1989 году и вошла в Актерский зал славы США в 1994 году.
Но для многих она навсегда останется любимой профессором Макгонагалл, которая учила юных волшебников и вдохновляла их своим примером. Ее роль в "Гарри Поттере" стала не просто работой, а частью ее жизни, поэтому фанаты по всему миру отдают дань уважения не только таланту актрисы, но и ее вклад в создание волшебного мира, который полюбился миллионам.
Видео с трогательным прощанием фанатов "Гарри Поттера" с Мэгги Смит стало символом любви и признательности, которую испытывают поклонники к талантливым людям, которые создают для них волшебные миры.
Напомним, легендарная британская актриса Мэгги Смит, известная по роли профессора Макгонагалл в фильмах о Гарри Поттере, скончалась в возрасте 89 лет.