Как живет актер Александр Якин

Звезда сериала «Счастливы вместе» Александр Якин продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

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Что известно о карьере и личной жизни Якина

Александр Якин родился 8 июня 1990 года в подмосковном Чехове. Окончил ГИТИС.

«Я из села Троицкого Чеховского района, и там нет никаких развлечений. У нас была секция футбола, на который я ходил, и занятия по хореографии. В шесть или семь лет меня отдали на хореографию, где я был единственным мальчиком. Мне очень нравилось заниматься, но потом педагог уехал и секцию упразднили. Появилось свободное время, и, чтобы я не шатался по улицам, родители отдали меня в тот же сельский клуб, но в театральную студию. Мне не очень этого хотелось, и первое время я хотел уйти. Но родители понимали, что, если у меня появится свободное время, я могу свернуть не в ту сторону. Потому что мне все было интересно, я был очень любознательный и все бы пробовал. Театральная студия заняла все мое время, а потом уже, когда стало получаться, появились какие-то съемки. В 12 лет я понял, что мне интересно быть артистом», — рассказывал он.

Артист прославился благодаря роли Ромы Букина в сериале «Счастливы вместе», где его партнерами по проекту стали Виктор Логинов, Наталья Бочкарева и Дарья Сагалова.

«В сериал "Счастливы вместе" я пробовался с Дашей Сагаловой. Через три дня после этого мне позвонили и поздравили с ролью. Особой радости не испытал. Я только закончил работу в одном проекте, плюс в театре было много ролей. Но я все же согласился и не жалею! Когда только начались съемки, я жутко стеснялся, обращался ко всем только на "Вы". Но сейчас, после длительной работы, мы чувствуем себя настоящей семьей», — вспоминал Якин.

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Также он снимался в картинах «Повелитель луж», «Ковчег», «Герой нашего времени», «Универ», «Восьмидесятые», «Физрук», «Без памяти» и других. Всего в его фильмографии на данный момент 18 работ.

В 2015 году Якин женился на своей однокурснице по ГИТИСу Анне Зайцевой. В 2023 году он в соцсетях сообщил, что недавно у него родился сын.

«Начну с самого важного, что произошло со мной за последнее время! Я стал папой!» — написал актер.

Чем сейчас занимается Якин

Александр Якин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Слишком женатый таксист», «Номер 13», «Примадонны», «Мужчина на все руки» и «Боинг-Боинг».

В 2023 году артист снялся в проектах «Трепачи» и «Букины», который стал продолжением сериала «Счастливы вместе». В скором времени также должна выйти комедия «Кукушкин» с его участием.

«Границы дозволенного существуют независимо от роли. Я стараюсь доверять режиссерам, потому что я не считаю себя еще настолько опытным и крутым актером, который может трезво оценить на этапе репетиций, будет это хорошо или плохо, пошло или нет. Никогда не было такого, чтобы режиссер говорил что-то делать, а я, мол, нет, это пошло для меня и неприемлемо. Даже если это когда-то и было на этапе прогонов, то режиссер сам это понимал и предлагал убрать это», — рассказывал Якин.

Своего мнения о проведении спецоперации актер не высказывал.